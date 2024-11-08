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Цымбалюк показал архивное фото, на котором его трудно узнать: как выглядел актер в молодости

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский актер, звезда сериалов "Кріпосна" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк опубликовал в сети архивное фото, на котором его сложно узнать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Так, в Stories Цымбалюк поделился снимком, датированным 2007 годом. Оказалось, что в 18 лет он подрабатывал стюардом на стадионе.

"Классная фотка. 2007 год. Я работаю стюардом на стадионе. В тот период было много мечтаний про актерскую профессию. Было достаточно страхов, переживаний, внутренних ограничений. Тогда я не мечтал, что в свои 34 сыграю много ролей, которые меня объединяют с таким количеством зрителей. Спасибо, что вы со мной", - написал он.

Скриншот

А в следующей Stories знаменитость выложил фото в тех амплуа, которые ему удалось сыграть в фильмах и сериалах. Среди прочего, Андрей из "Жіночого лікаря. Нове життя", Назар из "Кріпосної", Карпо из "Спіймати Кайдаша", Иван из "Черного ворона", турецкий посол из "Останнього яничара", Андрей из "Кави з кардамоном".

Скриншот

Что известно о Тарасе Цымбалюке

Цымбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский в семье преподавателей.

В 2013 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенка-Карого по специальности "актер драматического театра и кино" (мастерская Валентины Зимней).

В 2011 году дебютировал на телевидении в мистическом сериале "Дневники темного", где сыграл второстепенную роль. Долгое время брил голову и играл роли бандитов и охранников.

За время своей карьеры сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах.

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

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