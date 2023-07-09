Этим знакам Зодиака грозят неожиданные финансовые проблемы

Рак

На следующей неделе вас ждут невероятные любовные приключения. Это, конечно же, прекрасно, но при чем здесь деньги?

А вот при чем! Именно любовные перипетии как раз и способны лишить всех заработанных тяжелым трудом средств. Так что не теряйте голову от чувств и не поддавайтесь влиянию других людей.

Весы

Совет вам: прежде чем что-нибудь отрезать, нужно несколько раз внимательно отмерить. В вашем случае количество проверок должно быть гораздо больше, ведь сомнения и присущая вам нерешительность буквально толкают вас на необдуманные решения.

Такой совет пригодится в любых сферах жизни, но особенно внимательными будьте в вопросе обращения с деньгами.

Водолей

Астрологи просят вас воздержаться от необдуманных расходов, чтобы не растратить все финансы за один поход в супермаркет. Будьте осторожны, ведь искушения будут ждать вас на каждом шагу.

Со всем тем, если вы пройдете это испытание на крепость и сможете укрепить силу воли, то к концу этого периода у вас начнется "белая денежная полоса".