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Этим знакам Зодиака грозят неожиданные финансовые проблемы

Гороскоп 2023 (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о знаках Зодиака, которым скоро грозят финансовые проблемы. Это может случиться внезапно или же по неосмотрительности самих представителей зодиакального круга.

Астрологи определили три знака, которым лучше поэкономить в ближайшую неделю, с 10 по 16 июля.

Об этом пишет Meta.

Рак

На следующей неделе вас ждут невероятные любовные приключения. Это, конечно же, прекрасно, но при чем здесь деньги?

А вот при чем! Именно любовные перипетии как раз и способны лишить всех заработанных тяжелым трудом средств. Так что не теряйте голову от чувств и не поддавайтесь влиянию других людей.

Весы

Совет вам: прежде чем что-нибудь отрезать, нужно несколько раз внимательно отмерить. В вашем случае количество проверок должно быть гораздо больше, ведь сомнения и присущая вам нерешительность буквально толкают вас на необдуманные решения.

Такой совет пригодится в любых сферах жизни, но особенно внимательными будьте в вопросе обращения с деньгами.

Водолей

Астрологи просят вас воздержаться от необдуманных расходов, чтобы не растратить все финансы за один поход в супермаркет. Будьте осторожны, ведь искушения будут ждать вас на каждом шагу.

Со всем тем, если вы пройдете это испытание на крепость и сможете укрепить силу воли, то к концу этого периода у вас начнется "белая денежная полоса".

Раньше мы писали, каким знакам Зодиака часто не везет. Их даже называют "магнитом" для проблем.

Кроме того, читайте о недостатках всех представителей зодиакальных созвездий.

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астрологГороскоп