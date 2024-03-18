ua en ru
Пн, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Три знака Зодиака встретят свое счастье уже в апреле. Их ждет неземная любовь

Понедельник 18 марта 2024 21:01
UA EN RU
Три знака Зодиака встретят свое счастье уже в апреле. Их ждет неземная любовь Эти знаки Зодиака встретят свою судьбу в апреле (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро наступит апрель, который невероятно осчастливит представителей трех знаков Зодиака. Они смогут встретить свою любовь и начать по-настоящему серьезные отношения. А тех, кто уже нашел свою половинку, ждут неожиданные подарки.

Кому повезет в любви уже в апреле, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.

Телец

В апреле вы сможете понять, что ваши чувства взаимны. И если вы страдали от якобы безответной любви, осмельтесь на признание. Скорее всего, вы поймете, что зря боялись.

Проявите инициативу: задавайте вопросы, предлагайте помощь, дайте понять, что этот человек вам небезразличен. К концу месяца все может перерасти в головокружительный роман. Если же у вас уже есть вторая половинка, не забывайте почаще ей говорить о том, как вы ее любите.

Лев

Упорство и целеустремленность помогут вам завоевать внимание того кто вам небезразличен. Вы сможете очаровать всех своим позитивом. И вполне вероятно, что в апреле вы будете наслаждаться комплиментами и сюрпризам.

Однако не торопите события, дайте отношениям развиваться естественным образом. Пригласите друг друга на ужин или прогулку. Так вы сможете получше познакомиться и узнать много нового.

Козерог

Ваша верность и преданность будут замечены. Не теряйте веру в свою любовь. Вы точно встретите свою судьбу, не в апреле, так в ближайшем будущем.

Продолжайте беречь в своем сердце страсть и искренность. Не стоит сдаваться и опускать руки. Ваше счастье уже близко. Ну а если вы уже в отношениях, попробуйте перевести их на новый уровень.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака даст шанс Вселенная.

Кроме этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака сказочно разбогатеют.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп
NEWS
Путин "выиграл". Что ждет РФ после выборов и к чему готовиться Украине
Путин "выиграл". Что ждет РФ после выборов и к чему готовиться Украине