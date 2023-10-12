С этим способом вы сварите свеклу в два раза быстрее и сэкономите на счетах

Как быстро отварить свеклу

Приготовление свеклы осенью или зимой для многих становится кошмаром. Чем крупнее и старше клубни, тем дольше они будут вариться в кастрюле. Может случиться так, что вам понадобится для этого даже больше часа.

Сделать это можно за 30 минут. Благодаря этому способу вы сэкономите много электроэнергии или газа.

Так вот, сахар поможет свекле быстрее размягчиться и улучшить ее вкус. На 1 кг свеклы используйте 1 столовую ложку сахара.

Способ приготовления:

Помойте свеклу губкой, не трите ее, иначе можно повредить кожицу. Положите в кастрюлю, добавьте сахар и залейте кипятком. Кипящая вода должна покрывать свеклу минимум на 2-3 см.

Варите свеклу на большой горелке 30 минут на слабом огне. При необходимости долейте горячую воду.

Через 30 минут слейте воду со свеклы и поместите ее во вторую кастрюлю с ледяной водой и кубиками льда. Пусть они полежат в этой воде 15 минут.

За это время за счет термического шока овощ размягчится для дальнейшего приготовления.

По истечении этого времени процедите, очистите свеклу и используйте ее по своему усмотрению.