RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Целый и невредимый: iPhone выжил после падения с высоты 5 километров (фото)

После падения с самолета iPhone остался целым (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда 5 января после потери части фюзеляжа во время полета на высоте около 5 километров. Никто из 177 находившихся на борту пассажиров не пострадал, однако, часть их вещей, включая iPhone оказалась за бортом во время инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт Bloomberg.

Шонатан Бейтс (Seanathan Bates) опубликовал в своем аккаунте X (Twitter) изображение находившегося в защитном чехле iPhone. По его словам, он обнаружил смартфон на обочине дороги во время прогулки по Барнс-роуд. Бейтс отметил, что устройство находится в рабочем состоянии, батарея заряжена наполовину, и на нем активирован "Режим полета" в самолете.

Также на экране отображался электронный билет на багаж от Alaska Airlines, едва не закончившийся крушением. Исходя из этого, Бейтс заключил, что iPhone выпал из самолета и выжил после падения с высоты примерно 5 километров.

Неповрежденный iPhone, упавший с высоты 5 километров (фото: Х/

Интересно отметить, что по опубликованному снимку нельзя точно определить модель устройства - это может быть как iPhone 14 Pro, так и iPhone 15 Pro.

После обнаружения смартфона Бейтс связался с диспетчером Национального совета безопасности на транспорте США, который сообщил ему, что это уже второй найденный смартфон после недавнего инцидента.

С момента публикации поста Бейтса он набрал несколько миллионов просмотров и десятки тысяч лайков.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhoneBoeing