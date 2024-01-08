Целый и невредимый: iPhone выжил после падения с высоты 5 километров (фото)

Самолет Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда 5 января после потери части фюзеляжа во время полета на высоте около 5 километров. Никто из 177 находившихся на борту пассажиров не пострадал, однако, часть их вещей, включая iPhone оказалась за бортом во время инцидента.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт Bloomberg.
Шонатан Бейтс (Seanathan Bates) опубликовал в своем аккаунте X (Twitter) изображение находившегося в защитном чехле iPhone. По его словам, он обнаружил смартфон на обочине дороги во время прогулки по Барнс-роуд. Бейтс отметил, что устройство находится в рабочем состоянии, батарея заряжена наполовину, и на нем активирован "Режим полета" в самолете.
Также на экране отображался электронный билет на багаж от Alaska Airlines, едва не закончившийся крушением. Исходя из этого, Бейтс заключил, что iPhone выпал из самолета и выжил после падения с высоты примерно 5 километров.
Интересно отметить, что по опубликованному снимку нельзя точно определить модель устройства - это может быть как iPhone 14 Pro, так и iPhone 15 Pro.
После обнаружения смартфона Бейтс связался с диспетчером Национального совета безопасности на транспорте США, который сообщил ему, что это уже второй найденный смартфон после недавнего инцидента.
С момента публикации поста Бейтса он набрал несколько миллионов просмотров и десятки тысяч лайков.
Находимся на iPhone на стороне путешествия... Смотреть в международном плане с наполовину battery a otevřít baggage claim для #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!
Если я называю его, Зоо в @NTSB служил он был в начале телефона, чтобы стать. No door yet pic.twitter.com/CObMikpuFd — Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024
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