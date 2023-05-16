"Целая прикладная вселенная": украинка рассказала об особенностях образования в Норвегии

Что особенного есть в школах Норвегии

В первую очередь до восьмого класса дети совершенно не получают оценок. Ребенка оценивают, опираясь на его навыки и знания, не учитывая баллы.

"Ребенок ныряет очень глубоко в знания, но с практическим использованием! Это вселенная лидеров, а лидером есть каждый, просто для каждого нужно найти звено, где он будет лидером! В этой вселенной нет рейтингов, досок уважения, здесь все молодцы, здесь каждый может стать кем угодно", - объясняет Ирина.

Один из кабинетов в норвежской школе (фото: facebook.com/irinagorbachova85)

Еще одним аспектом является количество предметов и домашних заданий. Во-первых, с пятого до восьмого класса дети изучают всего 9 предметов:

Норвежский язык

Английский язык

Математика

Технологии

Искусство

Биология

Еда и здоровье

Общественные науки (социология)

Физическая культура

Стоит отметить, что в этот же период украинские дети изучают примерно 18 школьных предметов.

Что касается домашних заданий, то их практически нет. По словам Ирины, редко бывает, когда могут дать выполнить одну задачу, и это всегда максимум.

Главным преимуществом норвежского образования является то, что оно ориентировано на практику. Как пишет украинка, один предмет может сочетать в себе несколько других, однако дети все равно будут хорошо знать его.

Обучение в Норвегии ориентировано на практические знания детей, поэтому школы снабжены необходимым оборудованием (фото: facebook.com/irinagorbachova85)

"На предмете социология очень "незаметно" для ученика, изучается и география, и норвежская история, и всемирная история, и патриотическое воспитание, и гражданское образование. Они знают свою историю, границы своего государства, знают все государства мира со столицами и флагами, знают о войнах, понимают принципы и цену демократии, умеют мыслить и анализировать", - рассказывает Ирина.

В Норвегии дети также изучают технологии, но не стандартную информатику.

На математике они решают задачу и проводят сравнительный анализ статистических данных в Excel. А потом переносят его в PowerPoint. Таким образом ребенок умеет анализировать информацию в разных плоскостях и может ее интерпретировать по-разному.

Отдельно изучают также предмет "Пища и здоровье". На этих уроках дети готовят разнообразные блюда, узнавая при этом об этих продуктах: как и где они растут, как их перерабатывают, экспортируют и т.д.

Кабинет предмета "Еда и здоровье" (фото: facebook.com/irinagorbachova85)