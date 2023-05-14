Задание на выбор и никаких оценок: украинка рассказала о школе в Дании

О том, как учат детей в школе в Дании и что стоит позаимствовать нашей системе образования, рассказала журналистка Екатерина Пеклин. Она с 10-летним сыном Даниилом после начала войны переехала из Белой Церкви в Баллеруп, в 20 км от Копенгагена.

Тысячи украинских детей вынужденно переехали за границу из-за военной агрессии России. Сегодня почти полмиллиона наших школьников учатся в других странах, где образовательный процесс существенно отличаются от украинского.

Как проходит учебный процесс

После получения всех необходимых документов для проживания в стране, Даниила направили в школу со спортивным наклоном, куда коммуна распределила всех украинских детей.

"Он попал в интеграционный класс, где были дети из Украины и других стран. После года обучения в международном классе их перевели в другую школу, где только двое украинцев, а остальные - датчане. Этой школой сын доволен, ему нравится. Сейчас Даня учится здесь в 3-м классе и параллельно онлайн в 5-м классе украинской школы", – рассказывает Екатерина.

Дети учатся 5 дней в неделю. В школу ходят в обязательном порядке все, никакой домашней учебы не может быть. В младших классах уроки проходят с 8:00 до 12:45 или до 13:30. Потом - группа продленного дня.

"В первой школе она была платная. Плата исчислялась согласно доходу родителей. Если ты мать-одиночка - то платишь меньше или вообще не платишь. Это решает школа и коммуна, если подаешь необходимые документы. Такая группа достаточно дорого обходится - 1500 крон (8 130 грн)", - говорит украинка.

Группы продленного дня предназначены, чтобы дети могли адаптироваться, найти друзей и т.п.

"Здесь очень следят, чтобы хорошо относились к ребенку. Если он пожалуется на родителей, то могут прийти социальные службы, проводить беседы и чуть не забрать ребенка, если есть ненадлежащее воспитание. Ребенок здесь на первом месте. Они культивируют эту идею в школах. Дети должны ходить туда с удовольствием", - делится Екатерина.

Екатерина с сыном год проживают в Дании (фото: Екатерина Пеклин)

Обучение на хромбуках и без учебников

Перед началом уроков у всех детей забирают телефоны и отдают в конце дня. Все делается для того, чтобы ребенок максимально концентрировался на обучении.

"У них нет учебников, как таковых. Детям выдают хромбук - это маленькие ноутбуки, каждый подписанный для отдельного ученика. Это рабочий инструмент школьника. В нем создают аккаунт, где ребенок может выполнять задания. Эти хромбуки оставляют в школе, так же как и тетради. Их Даня домой приносит, только если я попрошу. Домашних задач им не задают. До 9 класса у них вообще нет никаких оценок", - рассказывает Екатерина.

В 3-м классе преподают математику, датский и английский языки, музыку, трудовое обучение, рисование, физкультуру, историю и науку. В предыдущей школе был предмет, на котором детей учили готовить пиццу, маффины и другие простые блюда.

"Дети здесь могут выбирать задачи любого уровня. Например, если это математика, то ученик делает то, что ему нравится или то, что по силам - то есть дают право выбора. Учебная программа в Дании лайтовая, если сравнить с украинской", - добавляет Пеклин.

Для старших детей после уроков есть разные клубы. Ученики выбирают их по своему предпочтению.

"Даня ходит на компьютерный клуб. Сын записывается, с какого часа и до какого будет за компьютером. Как это время истекает, учитель говорит ему идти на улицу, чтобы глаза немного отдохнули. На территории школы можно прокатиться на машинках. Есть разные горки на площадке, футбольное и игровые поля", - объясняет украинка.

Также школа выдает проездные билеты детям. Бесплатным транспортом они не могут пользоваться. Если школьник без карточки, то штраф накладывают на родителей. В школу Даня добирается пол часа.

"Чтобы дети не забывали родной язык, в этой школе дважды в неделю по 1,5 часа ученики занимаются украинскими уроками. Здесь есть интеграционная учительница, которая владеет и английским, она очень помогала, когда дети только пришли в школу, решала конфликты, помогала найти общий язык с администрацией", - рассказывает Екатерина.

После уроков у детей есть группа продленного дня и профильные клубы (фото: Екатерина Пеклин)

Обязательные прогулки и контроль за ланчбоксами

Между уроками у школьников две паузы на ланч, а потом у них еще есть пол часа для игр.

"Перерывы не такие, как у нас. Дети должны обязательно выходить на улицу - все без исключения. Выходят в любую погоду, даже в дождь. Младшие дети переодеваются в другую одежду, берут обувь, которую не жалко испачкать. Для наших детей это было немного странно. Там у них активные игры, есть площадку с лазанками и горками. В это время за ними присматривают взрослые", - объясняет украинка.

После занятий спортом все дети обязательно должны мыться.

"В предыдущей школе на родительских собраниях мы говорили, что некоторые дети стесняются. Наши к такому не привыкли. Там открытый общий душ. Это было для нас странно. Но их дети к этому совершенно спокойно относятся, они не видят в том ничего странного. Даня уже принял это правило", - говорит Екатерина.

До 9-го класса детям не ставят оценки (фото: Екатерина Пеклин)

Школьники обязательно должны иметь ланчбоксы со здоровыми перекусами.

"В прошлой школе очень контролировали, чтобы не было конфет, никаких соков, сладостей. Классический ланчбокс - это тостовый хлеб с сыром, ветчиной, вода или чай. Также фрукты - яблоки, бананы или груши. А еще здесь специально покупают детям в школу маленькую тоненькую морковь. Но можно брать с собой и макароны", - говорит украинка.

В школе в свободном доступе есть фрукты, ребенок может в любой момент взять их. Также родители могут оплатить молоко. Для старших есть мини-буфеты.

"Периодически школьникам устраивают экскурсии, здесь занимаются детьми и их досугом. На днях несколькими классами ходили на природу, жгли костер, жарили маршмеллоу, играли в разные игры. Даня уже адаптировался, ему очень легко находить общий язык с датскими детьми. Они почти все говорят по-английски, хотя это не официальный язык", - говорит Екатерина.

Летние каникулы здесь длятся всего месяц. Дети завершают обучение в конце июня, а уже в первой декаде августа начинают новый учебный год. Также у них есть неделя каникул на католическое Рождество и Пасху.

В школу нельзя носить конфеты или другие сладости (фото: Екатерина Пеклин)

Что стоит позаимствовать, а что - нет

"Мне нравится эта система с компьютеризацией - обучение на хромбуках. А еще есть система компьютерной коммуникации между родителями, учителями и администрацией школы. Для этого нужно в плеймаркете скачать приложение Aula, зарегистрироваться и можно просматривать все новости в классе", - говорит Екатерина.

Также там можно напрямую написать учителю, что ребенок будет отсутствовать. Родители тоже могут между собой общаться.

"Можно писать администрации, все отвечают. Это стоит нам позаимствовать, потому что группы вайбер не столь эффективны", - говорит украинка.

Даниил учится в 3-м классе в Дании и в 5-м - в Украине (фото: Екатерина Пеклин)

"Не стоит заимствовать уровень учебной программы. У нас больший интенсив по получению знаний. У них нет такого безумного темпа и большого объема. Дане сложно, потому что он еще учится в украинской школе - а там неделя онлайн, неделя очно. Много пропускаем. Иногда не можем выполнить домашнее задание по трудовому обучению, потому что в Дании нет пластилина и цветной бумаги. Но мы ищем варианты и выкручиваемся как-то", - говорит Екатерина.

Даниил продолжает учиться в украинской школе, потому что семья планирует возвращаться домой после войны.