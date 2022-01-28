Циклон Marie накриє Україну снігом та хуртовиною: де буде найгірша погода

"28 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили синоптики Українського гідрометцентру.

Детальний прогноз на п'ятницю

За прогнозом Наталки Діденко, 28 січня атмосферні фронти циклону Marie принесуть до нас сніг, мокрий сніг, на Півдні - із дощем. Місцями очікується налипання мокрого снігу.

Вітер південно-західного напрямку задуватиме і завіватиме до штормового на заході, півночі.

Натомість в центральних областях, на сході та півдні ще побуде помірним, проте в суботу, 29 січня, теж посилиться до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря протягом дня повсюди в Україні близько нуля, а на Півдні до +1... +4 градусів.

За картами гідрометцентру, найбільше опадів очікується в західних областях.

Скрін: Погода в Україні 28 січня (meteo.gov.ua)

Якою буде погода в Києві

Синоптик Діденко пише, що у Києві п'ятниця передбачається вітряною, зі снігом, мокрим снігом, налипанням мокрого снігу.

В Gismeteo прогнозують, що в столиці в найближчі десять днів температура буде коливатися близько нуля вдень, вночі мороз, але без дуже низьких градусів. Час від часу очікується сніг, мокрий сніг, дощ.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)