Интересно, сколько проживет ваша собака? Проблемы дизайнерских собак

Новое исследование

Новое исследование, опубликованное зимой, изучило данные о более чем 584 000 собаках в Великобритании и показало, что форма морды, размер тела и пол могут влиять на продолжительность жизни животных. Например, средний по размеру самец с плоской мордой, как бульдог, имеет втрое больше шансов прожить короткую жизнь по сравнению с маленькой самкой с длинной мордой, такой как миниатюрная такса или итальянская борзая, отмечает эксперт из Dogs Trust Кирстен Макмиллан.

Исследование, охватившее более 150 пород собак, выявило, что брахицефальные собаки (собаки с короткими мордами) имеют более низкую продолжительность жизни по сравнению с другими породами. Например, крупные мастифы, английские и французские бульдоги живут в среднем около 9 лет, тогда как породы с удлиненными мордами, например Лхаса Апсо, могут прожить до 14 лет.

Собаки с короткими носами чаще сталкиваются с проблемами здоровья из-за своей физиологии. Их проблемы с дыханием, кожные инфекции и проблемы с глазами являются результатом особенностей их разведения. Эксперты призывают потенциальных владельцев осторожничать при выборе этих пород, ведь они живут меньше и имеют больше рисков для здоровья.

Дебаты о дизайнерах собак

Один из интересных результатов исследования показал, что чистокровные собаки живут примерно на восемь месяцев дольше метисов. Это противоречит распространенному мнению, что смешанные породы более крепкие и имеют лучшее здоровье. Однако исследование не может полностью раскрыть все аспекты этой темы, отметил Макмиллан.

Данные были собраны из разных источников и поделили собак на две группы: чистокровные и поместные. Однако среди поместных пород не было четкого разделения между дворнягами и "дизайнерскими породами", например кокапа или лабрадудли, которые выводятся специально.

"Эти стратегически выведенные собаки изменили правила игры", - пояснил Макмиллан. Эксперты работают над дальнейшими исследованиями, чтобы понять, влияет ли этот процесс на продолжительность жизни "дизайнерских" собак. "Дизайнерские породы - это новое явление, поэтому нужно больше времени для изучения их здоровья и долголетия", - отметил Урфер.

Исследование охватывает миллионы данных, но не всегда отражает полную картину жизни собак-компаньонов, отмечает Макмиллан. Например, не все владельцы животных имеют страховку или регулярно обращаются к ветеринарам.

Также в исследовании не учтена основная причина смерти многих собак - эвтаназию. Макмиллан отмечает, что вопрос этики и благосостояния при разведении собак стал одним из важнейших в этой сфере.