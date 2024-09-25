Любопытным на заметку. 7 лайфхаков, которые помогут обойти ограничения по возрасту на YouTube

Какая политика YouTube в отношении возрастных ограничений?

Политика возрастных ограничений YouTube действует для того, чтобы гарантировать, что контент на платформе безопасен для потребления для любой возрастной группы. Некоторые могут захотеть поделиться контентом, который может обойти политику возрастных ограничений на YouTube.

Вот почему, когда вы загружаете видео, платформа дает вам возможность выбрать, подходит ли контент для детей или нет. Более подробную информацию об этой политике вы можете найти на официальном сайте.

Если вы столкнулись с видео на YouTube, имеющим возрастное ограничение, у вас есть следующие варианты его просмотра:

Войдите, используя учетную запись YouTube

Проверьте дату своего рождения, так как YouTube проверяет ваш возраст на ее основе

Пользователи старше 18 лет могут смотреть контент с возрастными ограничениями

Как обойти возрастные ограничения на YouTube?

Существует множество способов обойти возрастные ограничения на YouTube. Хотя вы всегда можете следовать официальному методу просмотра контента с возрастными ограничениями, есть и неофициальные способы сделать это. Но сначала давайте рассмотрим, как можно официально обойти возрастные ограничения на YouTube.

Обновление даты рождения

Посетите страницу учетных записей Google и войдите в систему, используя учетную запись YouTube, которую вы хотите использовать для просмотра видео с возрастными ограничениями

Перейдите в раздел "Личная информация" на левой панели

Обновите дату рождения

Сохраните изменения

Обновите дату рождения (фото: Technology Personalized)

Отключите опцию "Ограниченный режим"

YouTube предлагает вам возможность отключить опцию “Ограниченный режим”, которая позволит вам просматривать контент, имеющий возрастные ограничения. Будьте осторожны при отключении этой функции, так как контент для взрослых будет виден в вашем аккаунте YouTube.

На ПК

Откройте сайт YouTube и войдите в свою учетную запись

Нажмите на значок своего профиля в верхнем левом углу

В раскрывающемся списке найдите пункт "Ограниченный режим" и щелкните по нему

Чтобы отключить режим ограниченного доступа, переведите переключатель в положение "Выкл”

Отключение ограниченного режима на компьютере (фото: Technology Personalized)

На мобильном устройстве

Откройте приложение YouTube на своем телефоне

Нажмите на изображение своего профиля в нижнем меню

Нажмите на меню "Настройки" в правом верхнем углу и выберите "Основные" в списке появившихся меню

Прокрутите вниз и отключите опцию “Ограниченный режим”

Используйте альтернативы официальным опциям YouTube

Хотя YouTube ограничивает доступ к видео по возрасту, отключая соответствующий переключатель, есть несколько способов исправить это без необходимости всегда показывать контент с возрастным ограничением в приложении или браузере, привязанном к вашей учетной записи.

Invidious (ПК и мобильные устройства)

Invidious - это хорошая веб-платформа, где все, что вам нужно сделать, это вставить URL видео с возрастным ограничением или ввести название видео и воспроизвести его как обычно. Вам не нужно входить в свою учетную запись YouTube, чтобы просмотреть видео.

Invidious (фото: Technology Personalized)

FreeTube для ПК

FreeTube для ПК - это приложение, которое позволяет вам просматривать видео YouTube, не беспокоясь об ограничениях по возрасту. Вы можете загрузить его прямо с официального сайта и установить его на свой ПК.

Приложение доступно для Windows, macOS и Linux. После установки вы можете использовать строку поиска, чтобы найти видео или вставить URL-адрес непосредственно в строку. Это поможет вам смотреть видео YouTube напрямую без входа в систему.

FreeTube также никогда не отслеживает ваши привычки просмотра, позволяя вам смотреть ваш любимый контент, не беспокоясь о том, что ваши данные будут использованы или опубликованы в сети.

Лучшие функции FreeTube:

Подписка на канал вашего любимого создателя контента без учетной записи

Все подписки и история хранятся локально

Наслаждайтесь просмотром YouTube без рекламы

Дизайн похож на YouTube, что упрощает использование

Вы можете импортировать свои подписки YouTube в FreeTube, чтобы просматривать свою ленту

Поддерживает несколько языков

FreeTube (фото: Technology Personalized)

NewPipe для Android

NewPipe - это приложение для Android, которое недоступно в Play Store, но его можно найти на F-Droid. Вы также можете получить его с официального сайта NewPipe.

Приложение позволяет просматривать контент без рекламы и сомнительных разрешений. Оно предлагает такие функции, как малое потребление данных, легкий опыт, возможность загрузки видео, фоновый проигрыватель и многое другое.

Чтобы просматривать контент с возрастными ограничениями с помощью NewPipe, просто загрузите его на свой телефон, установив так же, как вы загружаете любое обычное приложение. После этого выполните следующие действия:

Перейдите в раздел "Настройки"

Выберите Содержание

Установите переключатель "Показывать контент, связанный с возрастом" в положение "Вкл”

Скриншот

SkyTube для Android

SkyTube - еще одна альтернатива YouTube front-end. Вы можете обойти возрастные ограничения на YouTube с помощью SkyTube без входа в систему.

Самое лучшее в приложении то, что вам не нужно включать какие-либо опции или настраивать меню настроек для просмотра видео с возрастными ограничениями. Вы можете просто открыть приложение и начать воспроизводить свои видео.

SkyTube (фото: Technology Personalized)

Tampermonkey

Использование скрипта браузера Tampermonkey также является еще одним простым способом обойти возрастные ограничения на YouTube. Его установка может показаться немного утомительной и сложной, но на самом деле это не так. Вот что вам нужно сделать:

Посетите официальный сайт Tampermonkey

Выберите свой браузер на панели вкладок вверху

В разделе "Загрузка" нажмите кнопку "Получить из магазина"

Установите расширение, следуя инструкциям на экране

После установки запустите браузер

Перейдите на сайт скрипта Simple YouTube Age Restriction Bypass и нажмите "Установить этот скрипт"

Откроется новая вкладка, в которой будут запущены некоторые коды. Нажмите “Установить”

Теперь вы можете загрузить ограниченное видео YouTube и проверить, позволяет ли это обойти его или нет.

Tampermonkey (фото: Technology Personalized)