Этих знаков Зодиака тянет к алкоголю как магнитом: кто среди них

Рыбы

Водные знаки более подвержены алкоголизму, чем другие знаки Зодиака. Алкоголь делает Рыб еще более сентиментальными, так что можно ожидать, что эмоции людей этого знака Зодиака станут более бурными, когда Рыбы выпьют.

Рыбам обязательно понадобится помощь после того, как они напьются, иначе они начнут делать самые безумные вещи, которые только можно себе представить.

Любым Рыбам, независимо от их возраста, понадобится "няня" на любой вечеринке с алкоголем - чтобы этот сильный человек не дал пьяным Рыбам прыгнуть со шкафа, потому что им вдруг захочется летать.

Рак

Раки - специалисты в алкогольных напитках. Если вы планируете вечеринку с Раком, будьте готовы употребить много алкоголя. Это такие любители крепкого, которые употребляют большое количество алкоголя, их тошнит - а потом они пьют еще больше.

Однако не говорите им, что они должны быть водителем для других из компании - запрет сделает Рака по-настоящему несчастным, и он испортит вечер всем. Впрочем, вечеринка с выпивкой заканчивается грустно для этого знака Зодиака.

Козерог

Когда дело доходит до алкоголя, земные знаки более выносливы, чем другие знаки Зодиака. Они обладают более высокой толерантностью к алкоголю. А Козероги, в частности, могут быть грубыми или снобистскими, и, кроме того, они вряд ли станут пьяными.

Козероги выпивают столько же, сколько и остальная компания, но пока все остальные захмелевшие, Козерог выглядит совершенно трезвым. Иногда кажется, что у них есть врожденное чувство трезвости.

Овен

Огненным знакам, таким как Овен, не нужна выпивка, чтобы поддерживать драматизм, который они вносят в ситуацию - но с алкоголем им, безусловно, нравится больше.

Овны становятся менее жестокими и циничными, когда выпьют, но их бунтарство резко растет. Что касается толерантности к алкоголю, то некоторые представители Овнов могут переносить такое количество алкоголя в крови, которое убило бы слона.

Овен - это друг, которому нужны несколько "телохранителей", чтобы гарантировать, что он не попытается прыгнуть с террасы на крыше или сделать что-нибудь еще опасное.

Весы

Воздушные знаки, такие как Весы, менее подвержены употреблению алкоголя, чем другие знаки Зодиака. На самом деле, они ценят психическую стабильность.

Весы, в частности, склонны ограничивать употребление алкоголя. Среди них не так много ярых алкоголиков. Однако в состоянии алкогольного опьянения Весы особенно бесшабашны и растеряны.

Поскольку они прилагают столько усилий, чтобы постоянно сохранять приятное поведение, когда немного выпивки ослабляет их внимательность, все невысказанное вырывается наружу.