Для этих знаков Зодиака с понедельника начнутся тяжелые испытания
Гороскоп на неделю расскажет о знаках Зодиака, для которых отрезок времени с 19 по 25 июня будет наполнен тяжелыми испытаниями.
Кому придется несладко - в материале Styler дальше.
Овен
Астрологи говорят, что ближайшая неделя может принести неожиданные испытания на прочность - как в физическом, так и в душевном плане.
Впрочем, если вы не будете отчаиваться и пасовать перед обстоятельствами, у вас все получится. Будьте настойчивы и не сворачивайте с пути к своей цели. Вам понадобится немного большее терпения, чем обычно.
Рак
Период с 19 по 25 июня обещает быть напряженным, особенно в сфере личных отношений. Эмоции будут бить через край, поэтому вам следует научиться сохранять спокойствие в любой ситуации, а также избегать конфликтов.
Будьте осторожны на работе, не совершайте поспешных, рискованных или необдуманных поступков.
Козерог
Эта неделя подкинет вам несколько ситуаций, в которых вас будет накрывать отчаяние. Но не стоит сдаваться перед трудностями. Не опускайте руки, будьте настойчивы и идите уверенно к своим целям.
Вам придется приложить больше усилий, сдерживать ураган глубоко внутри, но будьте уверены - у вас все получится.
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