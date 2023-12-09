С этой монетой можно разбогатеть. Как выглядит 1 гривна, которая стоит десятки тысяч (фото)

Некоторые украинские монеты могут стоить десятки тысяч гривен. Для нумизматов они ценны тем, что очень редкие. Часто ограниченный их тираж является следствием ошибки при чеканке монет.
О том, как выглядит 1 гривна, стоимость которой оценивается в 20 тыс. грн, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию сайта "Монети-ягідки".
Ее стоимость колеблется от 10 тыс. до 20 тыс. грн. Цена зависит от разновидности штампа и состояния монеты.
Это была пробная монета, отчеканенная при настройке оборудования. Точный тираж неизвестен, поскольку первые монеты производились без оптовой надписи.
Эксперты отмечают, что таких монет в обращении, скорее всего, нет, поэтому их искать нужно только на аукционах.
Эти монеты считаются "неоконченными", потому что на момент чеканки не было инструмента для нанесения надписи на гурт.
Ценной также является разновидность монеты 1 гривна 1992 г. 1.1АА1, три точки на гурте. Стоимость такой достигает до 20 000 грн.
По техническим причинам некоторые монеты имеют на поле указанную дату 1992 г., а на гурте - 1994 г. или 1995 г. Цена такой гривны 1992 года с датами 1994 или 1995 на гурте колеблется в пределах 15 тыс. - 20 тыс. гривен.
Редкие монеты можно продать на аукционах Violity, Crafta, форум Монеты ИТК. Перед покупкой ценного лота следует проконсультироваться с экспертом, чтобы точно приобрести подлинный товар, потому что иногда на аукционах продают фальшивки под видом оригинала.
Раньше мы показывали, как выглядит 1 гривна, за которую коллекционеры готовы отдать 4 тысячи долларов.
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