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С этой монетой можно разбогатеть. Как выглядит 1 гривна, которая стоит десятки тысяч (фото)

Как выглядит 1 гривна, стоимость которой оценивается в 20 тыс. грн (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Некоторые украинские монеты могут стоить десятки тысяч гривен. Для нумизматов они ценны тем, что очень редкие. Часто ограниченный их тираж является следствием ошибки при чеканке монет.

О том, как выглядит 1 гривна, стоимость которой оценивается в 20 тыс. грн, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию сайта "Монети-ягідки".

1 гривна 1992 года

Ее стоимость колеблется от 10 тыс. до 20 тыс. грн. Цена зависит от разновидности штампа и состояния монеты.

Это была пробная монета, отчеканенная при настройке оборудования. Точный тираж неизвестен, поскольку первые монеты производились без оптовой надписи.

Эксперты отмечают, что таких монет в обращении, скорее всего, нет, поэтому их искать нужно только на аукционах.

1 гривна 1992 г. 1.1ААг (фото: Монети-ягідки)

Эти монеты считаются "неоконченными", потому что на момент чеканки не было инструмента для нанесения надписи на гурт.

Ценной также является разновидность монеты 1 гривна 1992 г. 1.1АА1, три точки на гурте. Стоимость такой достигает до 20 000 грн.

По техническим причинам некоторые монеты имеют на поле указанную дату 1992 г., а на гурте - 1994 г. или 1995 г. Цена такой гривны 1992 года с датами 1994 или 1995 на гурте колеблется в пределах 15 тыс. - 20 тыс. гривен.

Вот так выглядит монета 1992 года с датой на гурте 1994 и 1995 годов (фото: Монети-ягідки)

Где продать редкие монеты

Редкие монеты можно продать на аукционах Violity, Crafta, форум Монеты ИТК. Перед покупкой ценного лота следует проконсультироваться с экспертом, чтобы точно приобрести подлинный товар, потому что иногда на аукционах продают фальшивки под видом оригинала.

 

Раньше мы показывали, как выглядит 1 гривна, за которую коллекционеры готовы отдать 4 тысячи долларов.

Читайте также о том, как выглядят 2 копейки, которые можно продать за 250 долларов.

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