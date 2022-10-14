По этой истории можно снимать фильм: защитник "Азовсталь" спас из Мариуполя свою собаку

И боец Нацгвардии и его собака Джекки выжили после обороны "Азовсталь" практически чудом. Оба смогли выбраться из города, но по отдельности и шансы у них для спасения были минимальные.

Влад вместе с побратимами оказался в окружении во время выполнения боевого задания, а Джекки осталась на "Азовсталь".

"Его история поражает. В будущем с нее могут снять даже фильм, так как эта война показывает, что могут происходить невероятные вещи: не только плохие, но и хорошие. Этот парень сам родом из Мариуполя, он служил там. Работает со служебной собакой в кинологической службе", - рассказала Анна Черненко.

23-летний Влад встал на защиту родной страны 24 февраля, с тысячами других защитников и защитниц Украины. Он был одним из тех, кто был на "Азовсталь". Во время одного из заданий ему пришлось оставить свою верную напарницу Джекки в бункере завода.

Ситуация настолько обострилась, что ни вернуться за собакой, ни выйти вместе с ней он не мог. Поэтому командование дало приказ выходить из города - кто как сможет. Нацгвардейцу пришлось уходить без Джекки. Это было очень тяжело, ведь она была надежным спутником, Влад ее воспитывал с 3 месяцев.

Ему пришлось пережить нелегкие дни - проверки, блокпосты и российские угрозы "ямой". Ему помогли гражданские, как и многим другим военным - дали одежду, чтобы те смогли выйти из окружения.

"Как у меня появилась связь, мне удалось связаться со своими товарищами, которым я оставил собаку. Я узнал, что в том месте, где они были, прилетело что-то тяжелое - почти все наши собаки погибли. Потом была частичка маленькой надежды, так как сказали, что труп собаки найти не могут", - рассказал Влад.

Долгое время он думал, что Джекки погибла. Но через несколько месяцев сначала позвонили его семье, а потом и самому Нацгвардейцу - соседи. Они сообщили, что собака нашлась. Джекки пришла домой, залезла в постель Влада и там ждала своего хозяина.

"Завод поливали из всего, что они у них только было. Я пытался смириться с мыслью, что собака погибла. То есть, выжить в тех условиях - это было что-то нереальное. Но в один день мне просто звонит мама: вся в слезах и говорит, что Джекки жива. Тогда просто не мог поверить, тем более, что расстояние между "Азовсталь" и нашим домом - 15 км", - рассказывает военный.

Фото: Влад и Джекки (24 канал)

Через несколько месяцев собаку передать хозяину смогли волонтеры. Оккупанты считали ее служебной и военной, именно поэтому цеплялись к людям, которые передавали собак такой породы. В сентябре Влад встретился с Джекки.

"Я оцепенел. Мне тяжело было двигаться, тяжело было дышать. Чувство вины перед ней зашкаливало. Но я думаю, что она все понимает. Как только открыл клетку - она не выдержала, начала скулить. Тогда сразу узнала", - описывает встречу с Джекки Влад.

Джекки - служебная собака, которая может находить людей, боеприпасы и сейчас их работа очень важна и необходима для Харьковской области.