RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны

Цибуляники: старинный рецепт голубцов, которыми вы удивите гостей

Как готовить цибуляники (скриншот / НАРОДНА КУХНЯ. ПРОСТІ РЕЦЕПТИ.)
Автор: Людмила Рябухіна

Цибуляниками называют оладьи из этого ингредиента, но в некоторых местах такое название дают голубцам. В отличие от более привычных, эти заворачиваются в кожуру лука. Хотя она придает аромат и богатый вкус, есть лук необязательно.

О том, как готовить цибуляники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "НАРОДНА КУХНЯ. ПРОСТІ РЕЦЕПТИ.".

Что нужно для цибуляников

Для того чтобы приготовить голубцы в луке, нужны эти продукты:

  • лук - 7 шт.
  • свинина - 1 кг
  • рис - 1 ст. л.
  • морковь - 1 шт.
  • кетчуп - 2 ст. л.
  • вода - пол стакана
  • томатная паста - 1 ст.л.
  • масло - для жарки
  • горчица - 1 ст. л.
  • соль - по вкусу

Как готовить голубцы в луке

Рис нужно заранее залить крутым кипятком, а лук почистить. Для этого рецепта советуют брать луковицы большого размера.

Лук нужно почистить и сделать один вертикальный надрез до середины лука. Одну луковицу отложите, а остальную нужно положить в кастрюлю с кипятком на 10 минут.

Тем временем приготовьте фарш из свинины, пропустив его на мясорубку. Затем добавьте рис, кетчуп и горчицу и тщательно перемешайте фарш.

Фарш с рисом для цибуляники (скриншот / НАРОДНА КУХНЯ. ПРОСТІ РЕЦЕПТИ.)

Отварной лук нужно разделить на слои. В каждый "листочек" лука нужно выложить фарш, а затем закрутить луковицу. Переложите цибуляники в сковороду и поставьте на огонь.

Как готовить голубцы в луке (скриншот / НАРОДНА КУХНЯ. ПРОСТІ РЕЦЕПТИ.)

Отложенный ранее лук нужно измельчить ножом, морковь - помыть, почистить и натереть на крупной терке. Разогрейте вторую сковороду с маслом, затем всыпьте лук и морковь.

Готовьте зажарку для размягчения, затем добавьте томатную пасту и муку. Тогда всыпьте муку и перемешайте зажарку. Когда она будет слишком густой, можно влить воду и довести жидкость кипения.

Залейте цибуляники овощным соусом и тушите минимум 40 минут, накрыв посуду. После чего голубцы в луке готовы.

 

Кстати, недавно вы писали о том, как готовить шляхетские гилуны.

Читайте также, как готовить плацинду с тыквой.

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыТрадицииГотовка