Лук, уксус и простыня: простейшие способы очистить лобовое стекло от льда и снега
В Украину пришло похолодание и автомобилисты стали тратить больше времени, очищая по утрам свои машины от снега и льда. Лобовое стекло автомобиля - чаще всего остается покрытым снежными осадками.
Эксперты предложили несколько альтернативных способов разморозки лобового стекла автомобиля, пишет Express.
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Паркуйте машину лицом на восток
Такая простая вещь, как припарковать машину в нужном месте, может избавить водителей от долгой работы, о которой нужно беспокоиться холодным утром. Поскольку солнце встает на востоке, оно может растопить лед на лобовом стекле водителя, что даст ему несколько дополнительных минут в постели.
Уксусный спрей
Раствор из смеси воды и уксуса, распыленный на автомобиль накануне вечером, поможет предотвратить появление инея.
Уксус часто используется в качестве антиобледенителя, потому что его температура замерзания намного ниже, чем у воды, а это означает, что вода не сможет осесть и замерзнуть поверх уксуса.
Простыня
Положите простыню или большой кусок картона на лобовое стекло и используйте дворники, чтобы удерживать его на месте в течение ночи. Это эффективный и дешевый способ защитить стекло от льда.
Натрите луком лобовое стекло
Лук имеет тот же эффект, что и уксус, и, если у вас его вдруг не оказалось, можете вместо него попробовать картофель.
Молекулы сахара из этих овощей действуют, разрушая иней, как только он образуется на окне. Разрежьте луковицу или картофелину пополам, а затем обильно протрите ими все окна и лобовое стекло накануне вечером. Это должно сработать!
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