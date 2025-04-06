Эти знаки Зодиака исполнят свои мечты. Карты Таро обещают им особенный понедельник

Дева

Ваша карта дня - Звезда. Она приносит надежду, свет в конце тоннеля и напоминает: вы движетесь в правильном направлении. В понедельник вам важно поверить в себя, даже если вокруг не все так, как вы хотели. Одно хорошее решение, один звонок или сообщение - и мечта, которую вы вынашивали долго, начнет осуществляться.

Лев

Ваша карта этого дня - Десятка Кубков. Она символизирует гармонию, теплые отношения и внутреннее спокойствие. Если вы давно ждали новости от близкого человека - она придет. А еще этот день поможет осознать, что счастье не где-то впереди, оно уже тихо поселилось рядом с вами.

Стрелец

Вам выпала карта Колесница. А потому ваше движение вперед получит новый импульс, жизнь начнет меняться к лучшему. Возможно, появится шанс решиться на что-то кардинальное - переезд, новая работа или мощное вдохновение и реализация собственного проекта. Не бойтесь управлять своей жизнью - удача за вами.

Близнецы

Ваша карта на понедельник - Маг. Наступает день, когда все в ваших руках, вам стоит только захотеть и обстоятельства начнут меняться, а мечты - осуществляться. Сила влияния слов будет очень большой: разговор, письмо, мысль вслух могут открыть новые двери или изменить чье-то мнение в вашу пользу.

Козерог

Ваша карта этого понедельника - Иерофант. Она напоминает, что знания, мудрость и терпение снова работают на вас. Если у вас была мечта, которая требовала созревания - этот день станет знаком, что время действовать. Прислушайтесь к советам или к собственной интуиции - она не предаст.