RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти знаки Зодиака завалит деньгами еще в этом месяце

Денежный гороскоп на май 2023 сулит успех некоторым знакам Зодиака (фото: freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Согласно прогнозам астрологов, гороскоп на май 2023 сулит финансовые выгоды и временами даже весьма неожиданные денежные поступления некоторым знакам Зодиака.

Кому именно очень повезет с деньгами еще до начала лета - читайте в нашем материале ниже.

Какие знаки Зодиака засыплет деньгами в мае 2023

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам обратить внимание на новые возможности для заработка в последний месяц весны. В мае у представителей этого знака Зодиака появятся шансы для получения дополнительного дохода от свежих проектов, идей или нового партнерства. При этом рекомендуется проявлять сдержанность и не тратить деньги на лишние вещи, чтобы сохранить свои финансы.

Лев

Львы могут ожидать финансовый успех в мае благодаря своим трудовым усилиям. Астрологи советуют использовать свои навыки и опыт, чтобы получить новые возможности в карьере и увеличить свой доход.

Стрелец

Стрельцам финансовый гороскоп сулит успех от инвестиций и бизнеса. Астрологи советуют этим знакам принимать осторожные и информированные решения в финансовых вопросах, чтобы снизить риски и увеличить доход.

Водолей

Звезды обещают Водолеям “море денег” от неожиданных источников доходов, таких как наследство или бонус на работе. Также важно продолжать усердно работать и сохранять деньги на будущее.

Раньше мы писали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами в ближайшее время.

Также читайте, каких женщин по знаку Зодиака можно назвать роковыми.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГороскопЗнаки Зодиака