RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

Эти знаки Зодиака уже на пороге нового этапа. Кто сможет вернуть счастье в свою жизнь

У каких знаков Зодиака вскоре все начнется с чистого листа (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В ближайшее время представители трех знаков Зодиака будут удивлены и даже ошарашены. Однако бояться не стоит. Все дело в том, что гороскоп удачи судит им глобальные перемены.

Какие знаки Зодиака смогут начать новую жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Овен

Ваш новый жизненный этап начнется лишь тогда, когда вы научитесь удерживать баланс. Возьмите небольшую паузу и не пытайтесь успеть все и сразу. Многие дела подождут, а вы сможете использовать это время для поиска ответов на важные вопросы.

Не упустите свое счастье, оно уже очень близко. Самое главное - не отрицать того, что вам нужна срочная перезагрузка. Эмоциональный багаж, который вы копили годами, переполнен, избавьтесь от негатива и плохих воспоминаний.

Водолей

Перемены в вашей жизни неизбежны. И если вы хотите, чтобы все наладилось, пора брать ситуацию под контроль. Не пытайтесь плыть по течению и просто ждать чуда, нужно действовать.

Едва ли вы любите конфликты и выяснения отношений. Однако, скорее всего, без этого не обойдется. Оградите себя от тех, кто является вашим раздражителем. Не позволяйте этим людям лишить вас перемен и счастья.

Стрелец

Скорее всего, в ближайшее время вам придется столкнуться с событиями, которых вы опасались. Это может заставить вас паниковать и даже грустить. Однако не поддавайтесь эмоциям, они все испортят.

В вашем окружении могут произойти тотальные "чистки". Кто-то уйдет сам, с кем-то придется попрощаться вам. В этом нет ничего плохого, начать новую жизнь с теми, кто не желает вам счастья, практически невозможно.

К слову, ранее появился Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Помимо этого, уже стало известно, каким знакам Зодиака повезет во вторник.

Во время написания материала были использованы источники: Collective World, Astrofame.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопГороскоп ТароАстрология