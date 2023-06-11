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Эти знаки Зодиака потеряют деньги этим летом. Кого ждет "черная" финансовая дыра

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Воскресенье 11 июня 2023 06:35
Эти знаки Зодиака потеряют деньги этим летом. Кого ждет "черная" финансовая дыра Гороскоп на лето 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, которым не повезет с деньгами летом 2023. Представители этих созвездий могут попасть в "черную финансовую дыру".

Об этом пишет NV.

Телец

Лето может быть финансово не самым простым периодом - возможны задержки в денежных переводах, включая заработную плату.

Кроме того, в июле может быть сложно устоять перед соблазном потратить значительную сумму на шоппинг. Астрологи советуют быть осторожнее с большими затратами во избежание долгов.

Стрелец

Первые два месяца лета пройдут под лозунгом "много работы - мало денег", и к августу вы придете к мысли о собственном бизнесе, хотя бы в форме дополнительного источника дохода.

Похоже, это начинание может стать успешным, если вы подойдете к нему всерьез, разработаете бизнес-план и оцените все риски.

Козерог

К сожалению, лето не принесет желаемую финансовую стабильность. Не исключено, что в начале года вы сделали неудачный выбор, отказавшись от сделки, рискованно вложив деньги или оставив хорошую работу.

Последствия этого решения будут преследовать вас еще некоторое время. Вместо того, чтобы жалеть, лучше направьте свою энергию на образование и творчество. Новые знания и умения скоро принесут пользу.

Раньше мы писали, какие знаки Зодиака признаны наиболее ненадежными.

Также сообщалось, каких знаков Зодиака меньше всего в мире.

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