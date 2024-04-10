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Эти знаки Зодиака возродятся из пепла. Венера в Овне спасет их от несчастья

Каким знакам Зодиака повезет уже на днях (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До 14 апреля Венера в Овне спасет от несчастья и подарит редкую возможность возродиться из пепла представителям четырех знаков Зодиака. Все их проблемы решатся, а весь негатив останется в прошлом.

Какие знаки Зодиака попали в список главных счастливчиков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.

Близнецы 

Вы, словно птица феникс, сумеете переродиться. С новыми силами, которые вам подарит Венера, все преграды будут преодолены очень легко. Готовьтесь к глобальным переменам, вы сможете начать новую жизнь и наконец-то забыть обо всем плохом.

Стрелец

Есть риск того, что вы окажетесь в эпицентре скандала. Однако переживать не стоит, вы не пострадаете. Венера в знаке Овна убережет вас от всех бед. И когда ветер утихнет, вы поймете, что получили редкий шанс. Начинайте менять свою жизнь, начать стоит с "чистки" своего круга общения.

Лев

Транзит Венеры в Овне принесет вам возможность отправиться в путешествие или командировку. И оба варианта вам точно понравятся. На работе вы сможете получить прибыль, буквально сорвать куш. Не жалейте денег на исполнение своей мечты и наслаждайтесь жизнью.

Козерог

Если вы не одиноки, то до конца транзитного "путешествия" вас ждут очень неожиданные сюрпризы. Ваши отношения могут перейти на новый уровень. А если же вы еще в поисках своей второй половинки, то готовьтесь к тому, что вскоре вы ее встретите. И это поможет вам восстать из пепла.

Ранее стало известно, что только у этих знаков Зодиака вскоре сбудутся мечты.

Помимо этого, недавно мы уже рассказывали, что жизнь этих знаков Зодиака заиграет яркими красками.

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