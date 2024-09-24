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Эти знаки Зодиака от природы одарены сильной интуицией. Узнайте, кто в списке

Какие знаки Зодиака обладают сильной интуицией (фото: Getty Images)
Автор: Любовь Блажко

Люди этих символов - настоящие счастливчики, ведь оказались в числе тех, кто от природы имеют особое чутье.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которых Звезды наделили сильной интуицией.

Рак

Он чувствует интуитивно так же сильно, как и бьется его сердце. Этот знак Зодиака управляется эмоциональной Луной, поэтому Раки легко понимают внутренние миры других и обладают чуткой душой. Они защищают людей, которых любят, и сделают все возможное, чтобы помочь им и быть полезными для них. Рак имеет отданную сущность и остается рядом с близкими при любых обстоятельствах.

Скорпион

Это таинственный знак Зодиака, и он не поверит вам сразу, однако на самом деле в душе является очень чувствительным. Скорпион обладает сильным интуитивным сердцем, поэтому легко может улавливать, интерпретировать и видеть колебания энергии окружающих.

Это одновременно может быть как благословением, так и проклятием, поскольку не все эти изменения положительны. Поэтому не удивительно, что представители этого знака привыкли в определенной степени демонстрировать самозащиту, ведь они готовы довериться только тогда, когда полностью чувствуют себя комфортно и спокойно.

Весы

Ими управляет планета любви Венера, и это наделяет этот знак сильным интуитивным сердцем. Вот почему Весы имеют качественные личные отношения. Участливая и открытая натура помогает им чувствовать себя как дома где угодно и дарит это же чувство тем, кто находится рядом. Готовность этого знака быть щедрым на свою любовь и внимание - одна из их сильных сторон. Быть в отношениях с Весами - значит быть в любви и чувствовать себя хорошо.

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