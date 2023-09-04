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Эти знаки Зодиака станут счастливы в любви: яркие чувства ворвутся в вашу жизнь

Эти знаки Зодиака ждет удача в любви в начале осени (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на начало осени говорит, что с 4 сентября Венера вернется в прямое движение и перестанет быть ретроградной. А значит, дела сердечные перестанут буксовать. И хотя Меркурий все еще ретроградный, у многих знаков Зодиака будут изменения в личной жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в ближайшее время ждет счастье в любви. Кто оказался в этом списке - читайте ниже.

Рак

Для вас ближайшие дни станут самыми лучшими. Постарайтесь воспользоваться моментом и бросьте все силы на то, что для вас важно. В сфере любви вы окажетесь в выигрыше - сейчас самый лучший период для ухаживаний, свиданий, семейных путешествий, романтики.

Скорпион

Страстность представителей этого знака устроит настоящую бурю в ближайшие дни. Не исключен любовный треугольник, измена или просто невероятно увлекательное и романтическое приключение. Хорошо подумайте, прежде чем падать в омут с головой.

Водолей

Над вами нависла какая-то туча в начале сентября, которая требует немедленного решения. И касается эта туча или ваших прошлых отношений и ошибок, которые были совершены или мыслей о чем-то совершенно уже новом. Стоит расставить точки над "і" и двигаться вперед. Там вас ждет море чувственности.

Кстати, ранее мы рассказывали, что ждет каждый знак Зодиака в сентябре.

А также писали о том, кого из знаков Зодиака ждут крутые перемены в начале осени.

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