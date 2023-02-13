Эти знаки Зодиака станут главными счастливчиками недели. А вы среди них?

Телец

Астрологи говорят, что звезды в середине февраля 2023 года предсказывают вам творческие достижения.

А еще вы сможете так распланировать свою неделю, что хватит времени и на работу, и на отдых. Так что не тратьте зря времени, у вас все будет выходить в этот период!

Близнецы

С 13 по 19 февраля вы почувствуете неожиданный приток энергии и организованности, поэтому у вас все будет получаться.

Интересно, что сейчас идеальное время для отдыха. Итак, если вы выберете вместо продуктивной работы релакс, то лучше отдайте предпочтение активной форме отдыха.

Дева

Астрологи уверены, что в этот отрезок времени вы будете дисциплинированы настолько, что даже сами удивитесь.

Именно сейчас для вас наиболее эффективное время для умственного труда. Следует заключить запланированные соглашения, доработать проекты, а не откладывать все на будущее.

Козерог

Звезды в середине февраля 2023 года дадут вам энергию и возможность неплохо подзаработать и еще и отложить.

Кто бы мог подумать, но особых высот вы сможете достичь путем творчества. Итак, если хотите, проявите себя.