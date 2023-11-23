Эти знаки Зодиака поймают удачу за хвост: им суждено разбогатеть уже на днях

Овен

Вас ждет всплеск энергии и бодрости. И если вы еще не получили заманчивое предложение или же не начали новый проект, огорчаться не стоит. До конца недели вы успеете проявить лидерские качества и насладиться успехом.

Постарайтесь выстроить новую стратегию. Не стоит искать легкий путь, выбирайте оригинальные и нестандартные решения. Так вы сумеете достичь вершины и порадоваться своей победе.

Близнецы

Конец недели подарит вам массу интересных событий. Постарайтесь завести новые знакомства, не бойтесь рассказывать о себе и не забывайте слушать, что говорят окружающие.

Вы в шаге от грандиозного прорыва. Звезды сулят вас успех, у вас появится шанс сорвать куш. Однако для этого вам стоит отказаться от спешки. Не позволяйте себе совершать импульсивные поступки, взвешивайте каждое решение.

Дева

К выходным вам придется проявить определенную гибкость. Не бойтесь пробовать что-то новое, ищите компромисс и старайтесь как можно быстрее адаптироваться к переменам. И если вы справитесь с этим, то очень быстро поймете, что все было не напрасно.

Вас ждут хорошие новости на работе. Вероятно, начальство решит дать вам повышение. Это отразится на ваших доходах, однако не стоит поддаваться желанию потратить все и сразу. Воздержитесь от соблазнов и не сорите деньгами, пусть даже у вас их будет очень много.