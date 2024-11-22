Эти знаки Зодиака сожгут все мосты и начнут кардинально новую жизнь

Дева

Несмотря на все проблемы, которые могли портить вам настроение в последнее время, в субботу вам повезет. Таро-гороскоп сулит, что у вас появится повод для улыбки и радости. Вселенная поможет вам оставить все плохое в прошлом. А потому не тратьте время на пустяки - начинайте свою жизнь с чистого листа.

Водолей

Не забывайте о том, как много вы уже сделали для исполнения своих желаний. Не стоит опускать руки, даже если сейчас вам кажется, что шансов на победу уже нет. 22 ноября вы получите важный знак, благодаря которому поймете, что вскоре все изменится. Двигайтесь вперед, новая жизнь уже вот-вот начнется.

Телец

Карты Таро сулят вам невероятный день. Вы поймете, что не просто так прошли все испытания. Теперь Вселенная позволит вам сжечь мосты в прошлое и попрощаться со всем, что заставляло вас страдать. Обычно люди думают, что новая жизнь начинается с понедельника. Но вы начнете все с чистого листа уже в субботу.

Овен

Гороскоп на 23 ноября советует вам избавиться от негативных мыслей. Если вы позволите себе зацикливаться на плохом, никакое чудо не исправит того, что вы совсем не верите в свое счастье. А потому срочно спасайте ситуацию. Настраивайтесь на позитивные перемены и впустите в свою жизнь праздник!