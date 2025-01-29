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Эти знаки Зодиака искупаются в удаче. Таро-гороскоп сулит им радостные новости

Таро-гороскоп на четверг (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В четверг, 30 января, представители четырех знаков Зодиака могут услышать хорошие новости. Таро-гороскоп обещает им не только повод для радости, а еще и большую удачу.

Какие знаки Зодиака поймают за хвост птица счастья, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Водолей

Новый день подарит вам не просто новую возможность начать счастливую жизнь. Таро-гороскоп на четверг сулит вам редкий шанс. И если вы сумеете правильно им воспользоваться, то вскоре буквально искупаетесь в удаче. Не теряйте время, действуйте.

Овен

30 января вам улыбнется удача, а потому все проблемы сойдут на нет. Попрощайтесь с полосой неудач, встречайте начало счастливого периода. Вы точно поймете, что все начнется меняться, когда услышите по-настоящему радостные новости.

Дева

Карты Таро советуют вам правильно расставлять приоритеты. В четверг вы окажетесь перед выбором, от которого многое будет зависеть. Однако не бойтесь, в этот день рядом с вами окажется человек, который даст мудрый совет. Прислушивайтесь к мыслям тех, кому вы доверяете.

Козерог

Таро-гороскоп на четверг сулит вам поцелуй удачи. В этот день вам очень повезет, а потому засучите рукава и не тратьте время на пустяки. Занимайтесь действительно важными вещами и срывайте с неба все звезды. Все получится, просто верьте в свои силы.

 

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Китайского гороскопа получат сюрприз от Деревянной Змеи.

Кроме этого, читайте Таро-гороскоп до конца недели.

Во время написания материала были использованы источники: Your Tango, Astrotwins.

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