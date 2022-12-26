На эти знаки Зодиака скоро свалятся проблемы и неудачи: кто в списке лузеров

Гороскоп расскажет о трех знаках Зодиака, которых астрологи признали главными неудачниками этой недели, ведь на них свалится куча проблем и неудач.

Овен

Астрологи советуют вам зарядиться энергией и силами, ведь неделя может оказаться очень сложной и непредсказуемой. Все силы бросьте на дела, требующие максимального внимания.

Полноценный отдых будет очень важным, ведь сильная усталость повлияет на ваше настроение. Будьте сконцентрированы и готовы к действиям.

Стрелец

Последняя неделя года для Стрельцов станет стрессовой. И хотя представители этого знака устойчивее других, у них тоже есть риск сорваться и перегореть.

Не перегружайте себя, находите время для отдыха и релакса. Особенно в среду – самый опасный день недели для вас. В этот период не следует принимать важные решения и делать большие покупки.

Козерог

На фоне всех проблем Козероги могут потерять уверенность в себе и стать тревожными. Астрологи советуют не позволять плохим мыслям поглотить вашу голову, потому что это приведет к снижению производительности и качеству жизни.

И не ищите виновных в ваших ошибках, ведь минутная слабость и желание переложить хотя бы часть вины на другого может нанести вам вред.