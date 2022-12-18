2023-й будет очень тяжелым: знаки Зодиака, которым сильно не повезет в год Кролика

Гороскоп на 2023 год расскажет о знаках Зодиака, которым не повезет в следующем году, покровителем которого станет Черный Водяной Кролик. Невезение может касаться разных сфер жизни – от личной до финансовой.

Кто станет самым неудачливым в грядущем году, пишет Bigmir.net.

Телец

Тельцам следует подтянуть пояса, поскольку они столкнутся с финансовыми проблемами и рабочим кризисом. Представителям знака важно грамотно распределять свои финансы и не тратиться эмоционально.

Астрологи говорят, что в 2023 году в жизнь Тельцов вернутся друзья из прошлого, которые могут помочь выбраться из неприятностей.

Весы

В год Черного Кролика знаку не стоит мечтать о больших целях, поскольку удача будет не на стороне Весов. Поэтому представителям знака лучше заняться накоплением состояния и налаживанием контактов с близкими людьми.

В конце года Весы смогут реализовать амбиции, а друзья смогут поддержать и помочь.

Козерог

Козероги могут столкнуться с проблемами со здоровьем, которые мотивируют их пересмотреть свой безумный ритм жизни.

К счастью весной у вас может появиться дополнительный источник доходов. Финансовое положение улучшится, если отказаться от работы с ненадежными людьми и не вступать в споры.