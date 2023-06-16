На эти знаки Зодиака скоро посыпятся проблема за проблемой

Овен

Несмотря на врожденное упрямство, представителям этого огненного знака скоро придется научиться идти на компромиссы, иначе с ними ограничат общение даже самые близкие люди.

Астрологи советуют вам стать более мягкими и покладистыми, ведь вернуть расположение и доверие будет очень тяжело, а то и невозможно.

Близнецы

Близнецы столкнутся с неурядицами в личной жизни. В частности, астрологи предупреждают, что они могут попасть в любовный треугольник, даже не догадываясь об этом.

Представители знака могут стать жертвой подлой измены со стороны второй половинки. В конце концов они об этом узнают, поэтому астрологи советуют держаться и с достоинством выйти из этой неприятной ситуации.

Стрелец

Из-за своей горделивости Стрельцы могут столкнуться с проблемами на работе, ведь они не всегда понимают, как правильно вести себя с другими людьми. Из-за завышенной самооценки Стрельцы могут оказаться на пороге увольнения, ведь на их поведение будут постоянно жаловаться.

Чтобы этого не произошло, астрологи советуют лишний раз не выражать возмущения и сначала думать, а потом говорить.