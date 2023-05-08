Эти знаки Зодиака скоро получат радостные новости: кто четверка везунчиков

Гороскоп на май 2023 расскажет о четырех знаках Зодиака, которые в последний месяц весны получат хорошие новости,

Овен

Рожденные под знаком Овна окажутся способными менять мир силой мысли. Их желания материализуются до конца месяца, но помните, что загадывать рекомендуется только хорошее. Помните, что любые плохие помыслы со временем вернутся к вам.

Ждите приятных сообщений от коллег или начальства, которые высоко ценят ваши таланты и относятся к вам с уважением.

Близнецы

Приготовьтесь получить хорошие новости от кого-нибудь из близких. Это могут быть друзья или родственники. В любом случае, принесенная ими весть будет иметь сильное мотивирующее влияние на вас и подтолкнет к новым свершениям в карьере, любви и саморазвитии.

Астрологи уверены, что для представителей знака наконец-то пришло время покоя и равновесия.

Лев

Львы в мае 2023 года смогут воплотить заветные мечты, ведь в их жизнь ворвется материальное благополучие. Чтобы неожиданное богатство не закружило вам голову, вложите его как можно скорее в выгодную инвестицию.

Куда именно с успехом направить денежный поток вам подскажут интуиция и случайная инсайдерская информация от знакомых.

Водолей

Ожидать замечательных известий следует также Водолеям. Их, как из рога изобилия, осыпает положительной информацией в мае. Соблюдайте золотую середину и помните о важности упорного труда и пользе отдыха после нее.

При этом вы должны быть готовы отдавать должное Вселенной, не терпящей дисбаланса.