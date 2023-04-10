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Эти знаки Зодиака внезапно накроет денежным дождем: прогноз астрологов

Гороскоп на апрель 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на апрель 2023 расскажет о трех знаках Зодиака, которым повезет с деньгами уже совсем скоро.

Об этом пишет Meta.

Овен

Астрологи уверяют, что Вселенная увидит все ваши старания и принесет карьерный прорыв на рабочем месте. Вас ждет вполне заслуженное повышение, ведь вы не теряете время зря и каждую минуту тратите с умом.

Это полезное качество для руководителей высшего звена с хорошим уровнем заработка. Именно к этой роли вам следует готовиться уже в середине апреля.

Телец

Если начало года у вас не задалось, то это потому, что Вселенная любит равновесие. Это означает, что период страданий и скитаний будет сбалансирован стремительным взлетом и высоким доходом.

Есть большая вероятность получить наследство от дальнего родственника, с которым связь потеряна много лет. Во всяком случае, экономить на себе вам больше не придется. Астрологи говорят, что со второй декады апреля деньги будут сыпаться на вас как из рога изобилия.

Рак

Апрель порадует перспективными предложениями и выгодными инвестициями. Скорее всего, вы вложите средства в новый перспективный проект.

И вы не прогадаете, ведь именно это решение обеспечит вам яркую, насыщенную приключениями жизнь, да еще и безбедную старость.

Раньше мы писали, каким знакам Зодиака повезет после апрельского солнечного затмения.

Также читайте, каких женщин по знаку Зодиака называют лучшими женами.

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