Эти знаки Зодиака обречены на скандалы: худшие пары по гороскопу, которые не будут счастливы вместе

Овен и Водолей

Эта пара - столкновение двух миров. Овен прямой, резкий и действенный, для него важно брать инициативу и не оглядываться. Водолей - чувствительный, осторожный и нуждается в эмоциональной безопасности. Им сложно понимать друг друга, из-за чего ссоры попросту неизбежны.

Овен может легко сказать что-то, что глубоко ранит Водолея, и даже не заметить этого. А Водолей замолкает, копит обиды, а потом взрывается, когда уже поздно что-то чинить. В быту это становится постоянным источником напряжения: один торопит, другой тормозит. И если нет терпения и эмпатии с обеих сторон, то отношения превращаются в хронический конфликт.

Близнецы и Козерог

Это пара, которой вроде бы и интересно друг с другом, но очень быстро возникают недоразумения. Близнецы легкие на подъем, живут здесь и сейчас, могут изменить планы в последнюю минуту и не видят в этом проблемы. Козерог - о структуре, надежности, раскладе, стабильности, его раздражает хаос партнера.

А Близнецы не выдерживают того, что каждый шаг нужно обосновывать и объяснять. Проблема не в том, что они не любят, а в том, что любят по-разному. Близнецы хотят эмоций и игры, а Козерог - спокойствия и четкого плана. Со временем один чувствует себя скованным, другой - обесцененным.

Лев и Скорпион

Это отношения, которые на старте кажутся идеальными. Оба страстные, сильные, харизматичные, привыкли быть лидерами - сначала это их захватывает, но со временем начинается борьба за власть. Лев хочет быть центром внимания, нуждается в признании и поддержке. А Скорпион жаждет контроля, глубины.

Когда Лев не получает достаточно эмоционального фидбека, он начинает требовать, обижаться, драматизировать. Скорпион реагирует жестко, часто холодно и мстительно. Это те отношения, где на поверхности страсть и шоу, а внутри - постоянная борьба. И если не появится уважение, искренность и желание работать над собой - будет красиво, но очень токсично.