5 знаков Зодиака получат особый сюрприз: Солнце в Тельце подарит чудеса
Уже 19 апреля Солнце окажется в Тельце, и это станет началом особого периода. Представители 5 знаков Зодиака смогут получить позитивный сюрприз.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, каким знакам Зодиака повезет уже скоро.
Кого осчастливит Солнце в Тельце
"19 апреля Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, совершает ингрессию в знак Тельца️", - рассказала астролог.
Солнце будет находиться во втором знаке Зодиака до 20 мая 2025 года. И это - нейтральное положение для дневного светила.
В период с 19 апреля по 20 мая его положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:
- Телец
- Дева
- Козерог
- Рак
- Рыбы.
Внимательными с действием дневного светила в этот период нужно быть:
- Львам
- Водолеям
- Скорпионам.
"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с романтическими приключениями, хобби, детьми, любыми развлечениями, творчеством, руководящими должностями, азартом. В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанные с накоплением материальных и духовных ценностей, талантами, экономикой, финансами, политикой, разнообразными видами искусства, биологией, медициной", - пояснила астролог.
Вас может заинтересовать
- Каким знакам Зодиака следует избегать конфликтов, чтобы не наделать ошибок
- Кому гороскоп обещает начало новой жизни
- Какие знаки Зодиака имеют прекрасную интуицию.