Эти знаки Зодиака поставят точку в истории своего несчастья. Они возродятся из пепла

Близнецы

Позвольте этому дню подарить вам счастье. Не стоит зацикливаться на ошибках и тонуть в воспоминаниях. Пора восстать из пепла, начинайте новую жизнь. Во вторник вам стоит набраться смелости и взглянуть всем своим страхам в лицо, вы сможете их победить.

Лев

Карты Таро советуют вам не отказываться от предложений, которые вы получите во вторник. Вас ждут невероятные приключения, однако вы рискуете упустить свой шанс на новую жизнь, если позволите сомнениям все испортить. Не слушайте советы тех, кто не внушает вам доверия, такие люди лишь попытаются сбить вас с правильного пути.

Телец

15 октября у вас появится возможность поставить жирную точку в истории своих неудач. Просто переворачивайте страницу и без сожаления вычеркивайте из памяти всех, кто принес вам огорчение. Вы будете приятно удивлены, когда поймете, что сможете убежать от прошлого, если сожжете все мосты.

Весы

Таро-гороскоп на вторник сулит вам настоящее перерождение. Вы, словно птица феникс, сможете восстать из пепла. И все, кто были рядом с вами в непростые времена, разделят с вами этот радостный момент. Не забудьте поблагодарить друзей и близких за поддержку.

Дева

Прислушайтесь к своей интуиции. Во вторник вы сможете понять, что нужно делать дальше. И даже если вам покажется, что риск слишком большой, обдумайте все еще раз. Шанс на новую жизнь нужно найти и буквально вырвать из пасти злодейки-судьбы.