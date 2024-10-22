Эти знаки Зодиака попрощаются с неудачами уже в среду. Начните все с чистого листа

Козерог

В среду вам стоит набраться смелости и озвучить все свои желания. Не стоит отказываться от счастливой жизни и жертвовать собой ради тех, кто лишь пользуется вашей добротой. Некоторые люди из вашего окружения приносят лишь проблемы, а потому вам стоит с ними попрощаться.

Вы сразу же заметите перемены и поймете, что ваша жизнь стала счастливее. А потому не теряйте время и начинайте покорять новые высоты. Поверьте в себя и больше не сомневайтесь в том, что достойны самого лучшего.

Овен

Карты Таро сулят вам грандиозные трансформации. В среду вы сможете сделать правильный выбор, даже если он будет очень непростым. Не бойтесь ошибиться. Постарайтесь держать себя в руках и не поддаваться сомнениям. Кроме этого, вам стоит слушать лишь себя, советы и поучения лучше проигнорировать.

Все дело в том, что вы часто перекладываете ответственность на других. В каких-то ситуациях это помогает, но не сейчас. Ваше счастье в ваших руках, не потеряйте его, ведь день действительно будет особенным.

Рак

В среду вы сможете изменить свою жизнь, начав новый путь. Позвольте своим амбициям вырваться на поверхность, не зарывайте свои желания и таланты. Проявите себя, у вас есть все шансы на победу.

Однако Таро-гороскоп советует вам не забывать о том, что риск всегда должен быть оправданным. Если вы сомневаетесь или боитесь - ничего страшного. Просто заручитесь поддержкой тех, кому вы доверяете.