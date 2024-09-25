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Эти знаки Зодиака попрощаются с неудачами. Таро-гороскоп на четверг сулит им шанс на миллион

Каким знакам Зодиака повезет в четверг (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В этот четверг, 26 сентября, перед представителями четырех знаков Зодиака распахнутся все двери. Им не просто повезет, они смогут избавиться от всех проблем.

Каким знакам Зодиака Таро-гороскоп на четверг сулит большую удачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Козерог

Будьте готовы, что в четверг вы сильно удивитесь. Карты Таро сулят вам очень неожиданные новости, они помогут вам многое понять. Скорее всего, в этот день вы примете одно из лучших в жизни решений, не бойтесь перемен.

Овен

Постарайтесь не верить слухам, вас будут пытаться обмануть. И если вы сумеете достойно пройти это испытание - ждите невероятный сюрприз. Этот подарок поможет вам избавиться от больших проблем и наконец-то начать все с чистого листа.

Рак

Карты Таро сулят вам невероятный день. В четверг перед вами откроются все двери, вы с легкостью закроете сложные вопросы и найдите решение проблемы, которая долго не давала вам покоя. Взгляните своим страхам в лицо и боритесь за место под солнцем.

Стрелец

В четверг вы сможете забыть обо всем плохом. Карты Таро сулят вам большие перемены. Не стоит бояться событий, которые для вас готовит судьба. Все они окажутся хорошими, важно лишь не убегать от всего нового.

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