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Эти знаки Зодиака начнут все с чистого листа. Луна в Водолее готовит особый сюрприз

Какие знаки Зодиака получат счастливый билет (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже 7 ноября Луна, которая окажется в Водолее, может перевернуть с ног на голову жизнь трех знаков Зодиака. Их ждут неожиданные сюрпризы.

Какие знаки Зодиака начнут все с чистого листа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Водолей

Транзит Луны в Водолее, конечно же, окажет наибольшее влияние именно на вас. Удача вернется в вашу жизнь и поможет преодолеть все препятствия, добиться любых высот. Будьте смелыми и постарайтесь приложить максимум усилий, так вы "выжмете" все из своего шанса.

Вы могли часто замечать, что некоторые люди не воспринимают вас всерьез. И пока окружающие будут и дальше в вас сомневаться, докажите им, что они ошибались. Вкус победы будет приятным и надолго вам запомнится.

Дева

Пристегнитесь, вас ждет невероятный взлет. Луна в Водолее подарит вам возможность жить с чистого листа. И только вам решать, что будет дальше. Начинается эра правильных решений и невероятных событий, не бойтесь того, что с вами произойдет.

Ощутите свою силу, свои таланты, это действительно важно. Кроме этого, энергия Луны поможет вам раскрыть свою интуицию. Слушайте свое "шестое чувство", оно во многом будет полезным.

Близнецы

В последнее время вы могли ощущать несправедливость. И если вам казалось, что все не так, как вы хотите, пора это менять. Не позволяйте себе довольствоваться малым, требуйте от себя и от всей жизни большего.

Однако не стоит ждать, что все свалится с неба. Требуйте, но действуйте. Ставьте перед собой новые цели и наводите порядок в своей жизни. Вы сможете это сделать, не сомневайтесь в своих силах.

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