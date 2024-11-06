С ними вы точно будете чувствовать себя в безопасности. Названы три таких знака Зодиака

Эти знаки Зодиака - хорошие слушатели и собеседники. Они знают, когда нужно дать дельный совет, а когда промолчать и предоставить другому возможность выговориться.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает об астрологических символах, рядом с которыми вы точно будете чувствовать себя в безопасности.

Близнецы

Этим астрологическим символом управляет планета Меркурий - планета общения. Это означает, что этот знак любит хороший разговор. Ему нравится, чтобы было весело и легко.

Близнецы знают, как создать безопасное пространство, чтобы другой человек мог открыться и чувствовать себя желанным и важным, хотел сказать то, что имеет для него значение. Поэтому не сомневайтесь, что рядом с Близнецами вам захочется откровенно и много говорить.

Весы

Они подчиняются Венере - планете любви. Весы глубоко ценят эмоциональные, тесные связи с другими. Приятный характер позволяет им легко ориентироваться в социальных ситуациях и обсуждать различные темы, будь-то книги, музыка или фильмы.

Этот знак является миротворцем, он открыт для того, чтобы услышать разные стороны истории, и это позволяет другим людям с легкостью открываться им.

Рыбы

Участливый и отзывчивый знак Зодиака подчиняется планете Нептун. Он обладает сильной интуицией и эмоциональным интеллектом, чувствует, когда кому-то нужно высказаться или получить совет.

Рыбы нежные, отличные слушатели и создают безопасное пространство для других. Они также обретают радость в моменты, когда поддерживают и помогают.