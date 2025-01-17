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Эти знаки Зодиака получат от Вселенной особый сюрприз

Пятница 17 января 2025 08:46
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Эти знаки Зодиака получат от Вселенной особый сюрприз Таро-гороскоп на пятницу (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Представители четырех знаков Зодиака получат особый шанс. Они смогут закончить эту неделю на максимально позитивной ноте, ведь Таро-гороскоп на 17 января сулит им немало счастья.

Каким знакам Зодиака пора готовиться к сюрпризам от Вселенной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Весы

Таро-гороскоп на пятницу сулит вам хорошие новости. Вселенная решила вас осчастливить, а потому все сюрпризы будут приятными и по-настоящему важными. Однако помните о законе бумеранга - не делайте того, о чем потом можете пожалеть. Наслаждайтесь своим везением, но не впадайте в крайности.

Козерог

Карты Таро советует вам решиться на поступок, о котором вы давно думали. Вселенная будет на вашей стороне, а потому не бойтесь ошибиться, неудачи вам не грозят. Соберите всю волю в кулак и настраивайтесь на рывок вперед. Результат ваших усилий не разочарует.

Рыбы

Таро-гороскоп на 17 января обещает вам сюрпризы и поводы радости, о которых вы едва ли позволяли себе мечтать. Не стоит зацикливаться лишь на плохом, позвольте Вселенной изменить вашу жизнь к лучшему. Начинайте расправлять крылья и помните о том, что вы сможете все, важно лишь сильно этого захотеть.

Лев

В эту пятницу вам точно не придется скучать или грустить. Вселенная подарит вам интересные приключения, благодаря которым вы поймете, что ваша жизнь прекрасна. После черной "полосы" всегда наступает белая, а потому прощайтесь с проблемами и неудачами - теперь их будет гораздо меньше.

К слову, ранее мы рассказывали, что в жизни трех знаков Зодиака наступает переломный момент.

Также читайте Таро-гороскоп до конца недели

Во время написания материала были использованы источники: Metro, Your Tango.

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