Эти знаки Зодиака получат от Вселенной особый сюрприз

Представители четырех знаков Зодиака получат особый шанс. Они смогут закончить эту неделю на максимально позитивной ноте, ведь Таро-гороскоп на 17 января сулит им немало счастья.

Весы

Таро-гороскоп на пятницу сулит вам хорошие новости. Вселенная решила вас осчастливить, а потому все сюрпризы будут приятными и по-настоящему важными. Однако помните о законе бумеранга - не делайте того, о чем потом можете пожалеть. Наслаждайтесь своим везением, но не впадайте в крайности.

Козерог

Карты Таро советует вам решиться на поступок, о котором вы давно думали. Вселенная будет на вашей стороне, а потому не бойтесь ошибиться, неудачи вам не грозят. Соберите всю волю в кулак и настраивайтесь на рывок вперед. Результат ваших усилий не разочарует.

Рыбы

Таро-гороскоп на 17 января обещает вам сюрпризы и поводы радости, о которых вы едва ли позволяли себе мечтать. Не стоит зацикливаться лишь на плохом, позвольте Вселенной изменить вашу жизнь к лучшему. Начинайте расправлять крылья и помните о том, что вы сможете все, важно лишь сильно этого захотеть.

Лев

В эту пятницу вам точно не придется скучать или грустить. Вселенная подарит вам интересные приключения, благодаря которым вы поймете, что ваша жизнь прекрасна. После черной "полосы" всегда наступает белая, а потому прощайтесь с проблемами и неудачами - теперь их будет гораздо меньше.