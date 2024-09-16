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Эти знаки Зодиака получат на Полнолуние особое послание от Вселенной. Ждите чуда

Что готовит Полнолуние (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро наступит Полнолуние. И представителям четырех знаков Зодиака стоит приготовиться к тому, что 18 сентября они могут получить очень важное послание. Вселенная решила им помочь.

Какие знаки Зодиака получат редкий шанс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Водолей

В последнее время вы могли ощущать усталость и растерянность. И уже скоро вы поймете, в чем была ошибка. Вселенная поможет вам все исправить. И уже после Полнолуния вы сможете начать все с нуля, наконец-то приближаясь к желаемым результатам.

Овен

Полнолуние вас очень приятно удивит. Многие боятся перемен и сюрпризов, однако это точно не о вас. И вскоре вы получите желаемое, ваша жизнь начнет наполняться позитивом, а все проблемы исчезнут. Осмотритесь, вам уже подали важный знак.

Козерог

Пришло время чудес, в которые вы могли утратить веру. "Черная" полоса закончится уже с наступлением Полнолуния. Встречайте новые приключения и радостные события. И не забывайте о тех обещаниях, которые вы давали в прошлом. Вселенная даст вам знак и напомнит о "долгах".

Дева

Не стоит недооценивать свою интуицию. Вы будете очень удивлены, когда поймете, что можете многое изменить. Начинайте действовать сразу же, как только получите знак свыше. Полнолуние поможет вам покорить любые высоты, отбросьте страхи и добейтесь всего, о чем мечтали.

Кслову, ранее мы уже рассказывали, как определить "код удачи" по дате рождения.

Кроме этого. читайте Таро-гороскоп на неделю.

Во время написания материала были использованы источники: Your Tango, Spiritualify.

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