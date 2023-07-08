ua ru
Сб, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти знаки Зодиака неожиданно обогатятся: ждите уже на днях!

Новина українською →
Суббота 08 июля 2023 06:30
Эти знаки Зодиака неожиданно обогатятся: ждите уже на днях! Финансовый гороскоп 2023 (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Финансовый гороскоп расскажет о знаках Зодиака, которым больше всего повезет с деньгами и материальным везением в течение следующей недели, то есть с 10 по 16 июля 2023.

Об этом пишет Meta.

Дева

Астрологи говорят, что есть большая вероятность встретить спутника всей жизни, который поможет вам выйти на новый уровень изобилия.

Это тот самый случай, когда и любовь, и деньги пойдут рядом бок о бок, так что не отпугивайте противоположный пол присущим вам занудством и приземленностью.

Скорпион

Вы усердно работали и знаете, что Вселенная задолжала вам немалый бонус. Это время наступает, поэтому готовьтесь к наградам от звезд и планет.

Полученные подарки вам следует заставить работать на себя. Вырученные деньги вы можете вложить в бизнес или акции преуспевающей компании.

Стрелец

Вам советуют смело отправляться за покупками и даже не беспокоиться о деньгах - неделя обещает хорошие новости уже с первых дней.

Астрологи рекомендуют запускать свой бизнес и воспользоваться врожденной предпринимательской жилкой.

Козерог

Ожидайте неожиданных денежных поступлений уже в середине недели.

Скорее всего, это будет премия от руководства, которое оценит по достоинству скрупулезность, внимательность и усердие - именно такие три лучших качества идеального сотрудника.

Раньше мы писали о самом лучшем и худшем мужчине по знаку Зодиака.

Читайте также, каким знакам Зодиака всегда не везет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп