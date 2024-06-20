RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти знаки Зодиака рождены для успеха и богатства. Им суждено построить фантастическую карьеру

Каким знакам Зодиака везет на работе (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Считается, что представители четырех знаков Зодиака чаще других добиваются высот. Они удачливы на работе и легко могут заработать деньги.

Какие знаки Зодиака рождены для успеха, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrotalk.

Дева

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, умеют прогнозировать ситуации, а потому готовы буквально ко всему. Их сложно выбить из колеи, а потому Девы взлетают на вершины, ведь ничего не боятся. Успех и слава приносят им немало счастья.

Козерог

Представители этого знака Зодиака очень дисциплинированные и ответственные. И это помогает им на работе, ведь он способны упорно добиваться успеха и не отвлекаться на пустяки. Благодаря этому Козероги становятся лидерами и получают одобрение от начальства.

Телец

Они, в отличие от Козерогов, способны на авантюры и нередко слишком активно проявляют свои эмоции. В прочем, это не мешает Тельцам добиваться высот. Дух авантюризма и жажда всеобщего одобрения приводит представителей этого знака Зодиака к фантастическому успеху. 

Скорпион

Представители этого знака Зодиака невероятно энергичны. Они верят в свои силы и не сомневаются в том, что достойны успеха. А потому Скорпионов очень сложно сломить или остановить на пути к карьерным взлетам. И это, конечно же, отражается на их достатке.

К слову, ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака фантастически повезет до конца недели.

Помимо этого, недавно стало известно, что звезды осчастливят только эти знаки Зодиака.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология