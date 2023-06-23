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На эти знаки Зодиака в июле свалятся большие деньги

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Пятница 23 июня 2023 06:30
На эти знаки Зодиака в июле свалятся большие деньги Гороскоп на июль 2023 года (коллаж: Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о двух знаках Зодиака, для которых июль 2023 года станет очень счастливым месяцем. Астрологи говорят, что представителям этих созвездий очень повезет в сфере материального.

Об этом пишет Meta.

Овен

Овны скоро закончат работу над важным проектом. Если они сделают это хорошо, руководство обратит на них внимание и повысит не только в должности, но и материально поощрит работать еще лучше.

Также астрологи говорят, что в вашей жизни появятся другие интересные способы повысить финансовое положение. Главное - вовремя замечать знаки, которые вам дает судьба, и не упускать шансы.

Козерог

Представителей этого зодиакального созвездия также ожидает внезапная удача в материальной сфере.

Астрологи говорят, что представители знака скорее всего узнают, что являются одним из претендентов на чье-то наследство или могут получить дорогой подарок от кого-то, от кого совсем не ожидаете.

Раньше мы писали, каких женщин по знаку Зодиака считают самыми невыносимыми свекровями.

Также узнаете, о каких знаках Зодиака говорят, что они любимцы судьбы.

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