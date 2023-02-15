Эти знаки Зодиака до конца февраля разбогатеют: кому повезет с финансами в конце зимы

Близнецы

Пришло ваше время открыть свои объятия Вселенной и получить от нее щедрый финансовый подарок. Вторая половина февраля позволит вам использовать свои дары с умом - отличную коммуникацию, открытое общение, склонность к гениальным идеям.

Это привлечет в вашу жизнь нужные знакомства и позволит навести порядок во многих сферах жизни. У вас появится много новых партнеров, клиентов, коллег или сотрудников - все они помогут приумножить ваше состояние.

Будьте мудры в своем эмоциональном выборе. Изучите внимательно ситуацию с вашей второй половинкой и избавьтесь от напряжения в общении, которое вам мешает.

Лев

Вторая половина февраля вам принесет энергию завоевателя. В последнее время финансовая сторона была у вас не на высоте, но удача скоро повернется к вам нужной стороной. Приготовьтесь много работать по всем фронтам и использовать свою продуктивность в нужном направлении.

Не пропускайте шансы, которые позволят вам продемонстрировать свои навыки. Вы сможете пожалеть только о том, что что-то не рискнули попробовать. Займитесь развитием своего бизнеса, поисками новых партнеров или клиентов.

В конце февраля проявите осторожность и не допускайте ссор или недопонимания с теми, кто вас окружает. Вам не нужны конфликты в профессиональном плане или в личной жизни. Подарите себе моменты спокойствия и умиротворения, желательно в домашней обстановке.

Дева

Не позволяйте мелочам испортить вам настроение в последние дни зимы. Ваш разум станет сейчас самым лучшим союзником на пути к материальному процветанию. Во второй половине февраля ваш бизнес быстро пойдет в гору и начнет расти.

Возможно, деньги придут и с другой стороны - вы получите финансовую помощь, вам вернут долг или выплатят большую премию. Постарайтесь не поддаваться напряжению и давлению в моменты ожидания разрешения вопроса.

Контролируйте свои эмоции и в личной жизни. Отложите выяснение отношений до того периода, когда ситуация немного успокоится. Разум найдет решение, если вы будете в условиях четко ограниченных правил. А здравый смысл укажет вам верную дорогу к успеху.