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Эти знаки Зодиака - главные счастливчики понедельника. Карты Таро сулят им исполнение мечты

Каким знакам Зодиака повезет в понедельник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В понедельник, 23 сентября, представителям пяти знаков Зодиака улыбнется удача. Карты Таро сулят им большие сюрпризы и немало поводов для радости. Они попали в список главных счастливчиков.

У каких знаков Зодиака сбудутся их мечты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Скорпион

Карты Таро сулят вам день чудес и новых открытий. Не бойтесь перемен, начинайте действовать. Верьте в свои силы и знайте, что вы сможете добиться всего, о чем мечтаете. И некоторые желания начнут исполняться уже в понедельник.

Близнецы

Вы сможете вздохнуть с облегчением и понять, что в вашей жизни наконец-то закончился период неудач и проблем. Понедельник станет именно той отправной точкой, которую вы так ждали. Начинайте новую жизнь и оставьте весь негатив в прошлом.

Водолей

Доверьтесь своей интуиции и сделайте то, о чем мечтали. Карты Таро сулят вам день побед и грандиозных свершений. Вы сможете воплотить в жизнь свои смелые планы и насладиться успехом. Расправляйте крылья и ловите ветер перемен.

Овен

Вас ждут новые приключения, которые принесут лишь радость и много поводов для улыбки. Впустите в свою жизнь счастье и настоящую любовь. Не бойтесь доверять людям и постарайтесь не спугнуть удачу своей чрезмерной осторожностью.

Стрелец

Карты Таро сулят вам хорошие новости. Посвятите этот день себе и своим желаниям, все остальное подождет. Вы не просто так попали в список главных счастливчиков понедельника. Пришло время устроить праздник жизни. 

К слову, ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака повезет в октябре.

Помимо этого, недавно стало известно, кого ждет удар судьбы уже этой осенью.

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