Эти испортит все впечатление от интерьера: где в доме не стоит вешать зеркало

Не напротив дверей и окон

Не стоит вешать зеркало прямо напротив входной двери или больших окон. По фэншуй, такие зеркала могут "выпускать" положительную энергию из дома, из-за чего благополучие и успех как бы "убегают".

Лучше размещать зеркала сбоку от двери или в местах, где они не создают прямых отражений входа. Также стоит избегать зеркал напротив яркого солнечного света, чтобы избежать дискомфорта от бликов.

Не возле плиты на кухне

Зеркало на кухне может выглядеть стильно, но его не стоит вешать вблизи плиты или напротив нее. Существует поверье, что такое расположение отбирает у хозяйки много сил и способствует энергетической усталости.

Идеальное место для зеркала на кухне - напротив обеденного стола, где собирается вся семья. В таком положении зеркало усиливает атмосферу гармонии и достатка. Учитывайте эти правила при планировании кухонного пространства.

Не в спальне

В спальне зеркала не рекомендуется размещать из-за их эзотерического значения как порталов между мирами. Считается, что зеркало может нарушать спокойствие сна и вызывать неприятности.

Особенно нежелательно, чтобы человек отражался в зеркале во время сна. Зеркала над кроватью могут нарушать гармонию отношений, особенно в новых парах. Кроме того, большие зеркала над кроватью представляют опасность в случае падения.

Если и ставить зеркало в спальне, то чтобы в нем не отражался спящий человек (фото: Freepik.com)

Не над камином или на высоких стенах

Вешать зеркало над высоким камином или близко к потолку - не лучшая идея. Такое зеркало будет отражать преимущественно потолок, что выглядит непривлекательно и не выполняет свою функцию визуального расширения пространства.

Оптимальная высота размещения зеркала - на уровне глаз или чуть выше. Правильное расположение поможет сделать комнату светлее и просторнее. Учитывайте это, планируя интерьер с камином.

Не напротив беспорядка

Зеркало не стоит вешать напротив мест, где скапливается беспорядок: это может усиливать ощущение хаоса. Например, не стоит размещать зеркало напротив стиральной машины или места с накопленным грязным бельем.

Зеркало отражает то, что перед ним, поэтому оно "удваивает" непорядок. Для сохранения чистоты и гармонии поддерживайте порядок в зоне, где находится зеркало. Это поможет создать более спокойную и приятную атмосферу.

Не на потолке и в опасных местах

Вешать зеркало на потолок - не рекомендуется из-за рисков для безопасности и дискомфорта. Зеркало над головой может вызвать чувство тревоги и даже головокружение.

Кроме того, зеркала - это довольно тяжелые предметы, и их падение может быть травматичным. Лучше избегать установки зеркал в местах, где их падение может быть особенно опасным.