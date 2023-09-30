Эти средства принесут вред! Чем ни в коем случае нельзя протирать экран смартфона

Чем больше мы используем гаджеты, тем больше на них скапливается грязи. Мы привыкли протирать экран телефона, чтобы сохранить чистоту и ясность изображения. Однако не всегда то, чем мы пользуемся для ухода за экраном, безопасно для этого устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт CNET .

Чем нельзя протирать экран

Грубая ткань

Самый простой способ стереть отпечатки пальцев с экрана - это вытереть их об одежду. Но если хлопчатобумажная футболка все-таки чуть-чуть подходит для этого, то джинсы или любая другая грубая ткань может даже повредить дисплей.

Бытовая химия

Даже сильно разбавленные чистящие средства, например средство для мытья посуды, могут повредить защитный олеофобный слой экрана. В этом случае на нем будет быстрее собираться грязь. Порошкообразные чистящие средства особенно опасны, поскольку они также могут поцарапать экран.

Бытовые дезинфицирующие средства

Такие жидкости, как перекись водорода или хлоргексидин, могут повредить защитный экран. Даже антисептик на спиртовой основе недостаточно мягкий для такой части смартфона как дисплей. Кроме того, они могут оставлять на нем заметные полосы.

Зубная паста

В Интернете есть лайфхак, утверждающий, что зубная паста может убрать царапины с экрана. Это абсолютная ложь. Более того, мелкий абразив в его составе вполне способен создавать новые.

Бумага

Даже мягкие салфетки, полотенца или туалетная бумага все равно слишком сложные для ухода за экраном телефона. Их складки могут стать причиной царапин. Они также расслаиваются и могут оставлять на экране маленькие частицы бумаги.

Чем можно протирать экран смартфона

Влажные салфетки и спреи для электроники

Такими средствами можно вытирать мониторы, планшеты, экраны телевизоров, ноутбуков и смартфонов. Они легко справляются с въевшимися пятнами, не оставляют разводов и абсолютно безопасны для дисплеев. При использовании спрея наносить его следует на тряпочку, а не на устройство.

Тряпочки для дисплея

В продаже есть специальные салфетки из безворсовой ткани. Они отлично полируют поверхность, не царапая экран, делая его глянцевым и блестящим. Подобной тряпочкой можно вытирать корпус и защитный чехол.

Дистиллированная вода

Салфетка, слегка смоченная очищенной от минеральных солей водой, освежит облик гаджета и безопасно смоет загрязнение.