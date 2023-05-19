Эти занятия на выходных опасно влияют на работу мозга: ученые сделали важное предупреждение

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии обнаружили, что "диетический цикл" между здоровой пищей с понедельника по пятницу, за которыми следует жирная пища на выходных, может вызвать когнитивные нарушения и ухудшает здоровье кишечника.

Свой опыт ученые проводили на крысах. Они обнаружили, что животные, которые питались здоровой пищей большую часть времени, но время от времени употребляли еду с высоким содержанием насыщенных жиров/сахаров, намного хуже справлялись с тестами пространственной памяти, в которых им нужно было запоминать размещение разных предметов.

И это ухудшение увеличивалось в меру того, как долго крысы находились на нездоровой диете.

А животные, которые на протяжении нескольких недель ели продукты, насыщенные жирами и сахаром, показывали хуже результаты в тестах на память.

Более того, чередование периодов здорового и нездорового питания увеличивает риск ожирения, способствует набору лишнего веса и проблем с желудком.

Достаточно даже 3 дней в неделю с доступом к еде с высоким содержанием жиров и сахара для изменения состава микробиоты кишечника.