Эти пасхальные традиции не изменились с козацких времен: вы о них знаете?

Пасха - это праздник, который имеет глубокие корни в украинских традициях. Каждый год мы повторяем привычные ритуалы, не задумываясь, что многие из них остаются неизменными со времен наших предков.

Некоторые пасхальные традиции украинцев остались неизменными еще со времен козачества. Узнайте, каким именно обычаям мы следуем уже несколько веков.

Козаки были религиозными, поэтому к Пасхе готовились заранее. Они придерживались Великого поста, готовились к литургии и причастию.

Служба в церкви в ночь на Пасху

На Пасху они собирались в церкви на богослужение, а кто в храм не помещался - устраивался рядом и делал "гонение смерти".

Это был большой костер, который поддерживали всю ночь, пока шла служба и делали костер большим, чтобы было видно издалека. А прекращали только, когда священник произносил: "Христос Воскрес!"

Освящение кулича и пасхальных яиц

Этот ритуал был неотъемлемой частью казацкой Пасхи. После всенощной козаки возвращались в курени с корзинами, полными домашних вкусностей, среди которых были паски, писанки, мясные изделия, сало и хрен. Часто в корзинах были сырные лошадки, хрен и сыр.

Они верили в силу духа и обрядов и всегда придерживались всех традиций. Освященное считалось защитным - его хранили как оберег. Паска была символом воскресения и новой жизни. Во времена козачества корзины с пасками освящали так же как и сейчас (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Пасхальное шествие

Еще во времена козачества происходило особое пасхальное шествие в церковь. Ходили все вместе - семьями и общинами. Сегодня эта традиция сохранилась в селах - там идут целой общиной. А в городах - все идут в определенное время святить паски в церковь.

"Христосование" и три поцелуя

На Сечи, как и в селах, все приветствовали друг друга словами "Христос воскрес!" и трижды целовались. В ответ было принято говорить: "Воистину воскрес!" Это был не просто обычай, а символ братства и духовного единства.

Писанкарство

Расписывание яиц также имеет глубокие исторические корни. Во времена козаков писанки были не просто декоративными элементами празднования, а имели магическое значение. Они считались оберегами, которые защищали от нечистой силы и приносили удачу.

Писанка - сырое яйцо выдувают и расписывают с помощью писачка, воска и красок

Крашанка - яйца варят и красят в один цвет, чаще всего это был красный - как символ Воскресения Христа

Крапанка - яйцо крапинкуют воском и погружают в краситель

Дряпанка - яйцо красят в темный цвет и иглой выцарапывают орнамент Писанкарство было одной из важнейших традиций во времена козачества (фото: Getty Images)

Пасхальный завтрак

Традиция собираться на завтрак в праздничное утро на Пасху осталась неизменной еще с козацких времен. После освящения пищи вся семья собиралась за праздничным столом, где обязательно были паски, вареные яйца, колбаса и другие блюда, символизирующие достаток и благосостояние.

В черепную миску наливали воду, клали освященное пасхальное яйцо и умывались, а пасхальным яйцом терли щеки, чтобы были румяные. Праздничную трапезу начинали с разрезания пасхального яйца на столько частей, сколько было членов семьи. Каждый молча съедал свой кусочек, а уже потом приступал к другим блюдам.

Обмен яйцами

Это одна из старинных традиций, которой и сейчас многие придерживаются - обмен писанками. Во времена козачества эта традиция символизировала пожелания здоровья, удачи и процветания.

А еще игра в "Чий батько дужчий", которую сейчас знают, как стучание пасхальными яйцами.

Пасхальные игры и гуляния

После богослужения молодежь участвовала в забавах: водили гаивки, устраивали соревнования - бросали булаву, боролись на руках или прыгали через огонь. Это было не только развлечением, но и проявлением силы, выносливости и единения общества.

Пасху праздновали три дня. Первый день - с семьей и собирались все в родительском доме. Второй и третий день - в гости и гуляния молодежи.

Молодые парни ходили к девушкам за писанками. Если парень получил от девушки пару разрисованных яиц, то должен был на третий день Пасхи "отгулять писанки" - нанять музыкантов и пригласить ее в танец. В козацкие времена очень много традиций было связано именно с яйцами (фото: Getty Images)

Блюда по козацким рецептам

Кроме паски, козаки готовили жаркое из баранины, вареники с сыром и сало с чесноком. Все - домашнее, из своих продуктов. Еду разделяли между собратьями и путниками - праздничный стол должен был быть щедрым для каждого.

Самым популярным блюдом было целый печеный молочный поросенок, начинённый гречневой кашей или рисом. Кто имел большее состояние, готовил на праздник целую щуку или другую рыбу.

Готовили также кровянку, печеную ягнятину, драгли, холодец, жареных индеек. Обязательно к мясным блюдам подавали хрен или цвикли.

Из напитков на столе было несколько видов различных настоек и водок - медовуха, хреновуха, сливьянка и малиновка.

Обливной понедельник

Когда-то на обливальный понедельник поливали водой парни и девушки, а старших людей и детей никто не трогал. Облить можно было родственника, кумовьев, но это все было в шутку и легонько - "для вида", а не ведрами или черпаками.